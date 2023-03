Slovenská sedemnástka podľahla Rakúsku a vypadla z elitnej divízie

SLOVENSKO - Rakúsko 0:4 (0:2)



Góly: 49. a 78. Illingerová, 7. Sisicová, 35. Albrechtová

Slovinsko - Švajčiarsko 1:3 (1:1)

1. Švajčiarsko 3 3 0 0 7:1 9



2. Slovinsko 3 2 0 1 3:3 6



3. Rakúsko 3 1 0 2 4:2 3



4. SLOVENSKO 3 0 0 3 0:8 0

Brežice 23. marca (TASR) - Slovenská ženská futbalová reprezentácia do 17 rokov prehrala aj v treťom zápase turnaja druhej fázy kvalifikácie ME, keď podľahla rovesníčkam z Rakúska 0:4. Zverenky trénera Jozefa Jelšica sa umiestnili v skupine na poslednej priečke, čo znamená, že vypadli z elitnej divízie do B-divízie.Na májový európsky šampionát v Estónsku si vybojovali postup Švajčiarky, ktoré v priamom súboji o postup zdolali Slovinky 3:1.