Slovenská šestnástka podľahla na turnaji v Česku domácim rovesníkom

Turnaj štyroch krajín hráčov do 16 rokov - Kravaře



Česko – Slovensko 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)



Góly: 14. Bělohorský (Huk), 16. Vrzal (Svozil), 20. Slavík (Huk), 29. Tomek (Slavík), 58. Novák (Vaněček, Nedorost) – 10. Stankoven (Floriš, Bereš), 31. Čurlej (Stankoven). Rozhodovali: Cabák – Hlavatý, Smetková; strely: 32:34; vylúčení: 6:5; presilovky: 0:1; oslabenia: 0:0.



zostava SR: Ondavský – Kovalčík, Bereš, Syrný, Floriš, Varga, Imriška, Hazucha, Koiš – Trebula, Stankoven, Čurlej – Ďurčo, Habda, Rausa – Rezničák, Macák, Foltín – Zvolenský, Hybský, Matta







Hlas po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Michal Blanár, tréner SR 16: "Do zápasu sme vstúpili veľmi dobre. Mali sme skvelý pohyb, hrali jednoducho, napádali a súperovi nedávali veľa priestoru, vďaka čomu sme si vytvárali prevahu. Naša aktivita pramenila až do zisku presilovej hry, ktorú sa nám podarilo využiť. Potom sa ale začali kopiť chyby a straty pukov v hluchých priestoroch. To dokáže takýto kvalitný protivník potrestať. Nepostrážili sme si priestor pred bránkou a Čechom sa podarilo vyrovnať. Krátko pred koncom prvej tretiny sa im navyše podarilo odskočiť na rozdiel dvoch gólov. V kabíne sme si niečo povedali, opäť sme začali korčuľovať a vyvíjať si tlak. Stále sme ale robili príliš veľa chýb. Aj za nepriaznivého stavu chlapci bojovali, vytvárali si príležitosti, čoho výsledkom bolo zníženie na 2:4. Žiaľ, viackrát sa nám presadiť nepodarilo. Keď už sme premýšľali nad odvolaním brankára, Čechom sa znovu podarilo odskočiť. Avšak tímu nemôžem uprieť snahu. Veľkú časť duelu sme boli lepším celkom.“



Kravaře 19. apríla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 16 rokov prehrala vo svojom prvom dueli na Turnaji štyroch krajín v českom meste Kravaře s domácimi rovesníkmi 2:5. Zverenci trénera Michala Blanára sa ešte v sobotu stretnú s Fínskom a v nedeľu so Švédskom.