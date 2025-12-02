< sekcia Šport
Slovenská štafeta postúpila do finále, Potocká je v semifinále
Lublin 2. decembra (TASR) - V úvodný deň majstrovstiev Európy v plávaní v krátkom bazéne v poľskom Lubline sa z rozplavieb podarilo postúpiť zo Sloveniek len Tamare Potockej a ženskej štafete na 4x50 m voľným štýlom.
Do finále štafety na 4x50 m voľným štýlom sa prebojovalo kvarteto Tamara Potocká, Alexandra Hrnčárová, Teresa Ivan a Lilian Slušná časom 1:36,94 zo šiesteho miesta. Finále bolo na programe už v utorok o 20.20 h.
Potocká si vybojovala účasť v semifinále na 50 m motýlik 14. najrýchlejším časom - 25,68 sekundy. V súboji o finále sa predstaví v utorok od 19.18 h. Liliane Slušnej ušla postupová miestenka o 19 stotín sekundy, napokon skončila v rovnakej disciplíne na 23. pozícii (25,88 s).
Ostatní slovenskí zástupcovia skončili v prvý deň v rozplavbách. Na 400 m voľným spôsobom obsadil Milan Vojtko 30. priečku (3:44,43 min.), Samuel Košťál bol 38. (3:47,32), Jakuba Poliačika klasifikovali na 45. mieste (3:49,36) a Richard Urban sa umiestnil na 57. priečke (3:59,42).
Matej Duša bol na 50 m motýlik v rozplavbách na celkovom 42. mieste (23,77), na 100 m prsia obsadila Andrea Podmaníková 30. pozíciu (1:07,56) a Nikoleta Trníková 38. priečku (1:08,78). V akcii bola aj Terézia Horváthová, na 200 m znak ju klasifikovali na 17. mieste (2:12,80).
