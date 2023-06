Slovenská strelkyňa Špotáková získala bronzovú medailu v trape

Vroclav 30. júna (TASR) - Slovenská strelkyňa Jana Špotáková získala na III. európskych hrách v Poľsku bronzovú medailu v trape. V piatkovom finálovom súboji zaznamenala nástrel 17 bodov a vybojovala pre Slovensko siedmu medailu na podujatí. Zlato si vystrieľala Talianka Jessica Rossiová (28), striebornú priečku obsadila Fínka Satu Mäkeläová-Nummelaová (26).



Špotáková postúpila zo semifinálovej štvorice z prvej priečky s nástrelom 22 bodov, čo bol spolu s Taliankou Rossiovou najlepší výsledok semifinále. Vo finále na strelnici vo Vroclave začala najlepšie zo štvorice súťažiacich práve slovenská reprezentantka, keď trafila 9 z prvých 10 striel. Slovenka mohla atakovať boj o zlato, no v tretej sérii zaváhala, mierila presne iba raz a na stupni víťazov bola tretia. Bez cenného kovu zostala Noora Elina Antikainenová z Fínska. Špotáková strieľala vo finále aj o olympijskú miestenku do Paríža, ktorú napokon získala Rossiová.



Druhá slovenská trapistka Emma Kortišová nepostúpila do semifinále, keď obsadila v kvalifikácii 26. pozíciu.



Trap mužov nemal v semifinále slovenských zástupcov. Adrián Drobný obsadil v kvalifikácii 15. miesto, jeho krajan Erik Varga skončil dvadsiaty.