Slovenská televízia odvysiela domáce pohárové zápasy

Bratislava 10. júla (TASR) - Slovenská televízia odvysiela na televíznych okruhoch :Šport a Dvojka prenosy všetkých domácich zápasov slovenských futbalových klubov v predkolách európskych pohárových súťaží - Ligy majstrov, Európskej ligy, Európskej konferenčnej ligy.



Už v stredu o 18.45 h môžu futbaloví fanúšikovia na televíznom okruhu: Šport sledovať predzápasové štúdio a duel 1. predkola Ligy majstrov medzi ŠK Slovan Bratislava a FC Struga. Vo štvrtok 11. júla prinesie :Šport o 18.45 h aj 1. predkolo Európskej ligy MFK Ružomberok – FC Tobol Kostanaj. "Kluby Niké ligy opäť spojili svoje sily a výsledkom je ďalšia významná spolupráca so Slovenskou televíziou. Teší ma, že o zápasy našich tímov v európskych pohárových súťažiach bol v rámci tendra veľký záujem, a že výsledkom je to, že slovenskí fanúšikovia budú môcť všetky zápasy sledovať na televíznych okruhoch Slovenskej televízie. Pevne verím, že naše kluby budú vo svojich zápasoch úspešné a budeme sa spoločne tešiť z európskej pohárovej jesene či dokonca jari, ako to bolo v minulej sezóne," vyjadril sa Ivan Kozák, prezident Únie ligových klubov (ÚLK).



Záujem o licenciu na vysielanie európskych futbalových šampionátov bol medzi slovenskými vysielateľmi veľký. "Zápasy slovenských klubov v predkolách sú pevnou a najmä veľmi úspešnou súčasťou našej letnej štruktúry, a preto som veľmi rád, že ich práve my môžeme divákom ponúkať aj naďalej. Všetkým našim zástupcom želáme vydarené ťaženie pohárovou Európou, ktoré bude v našom vysielaní dostupné každému fanúšikovi domáceho futbalu," povedal Pavol Gašpar, poverený vedením Sekcie športu.



Slovenská televízia okrem toho odvysiela aj prípravné zápasy slovenských klubov s atraktívnymi zahraničnými súpermi: AS Trenčín – Galatasaray Istanbul, Spartak Trnava – Aston Villa a FC Košice – AS Rím.