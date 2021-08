Slovenská tenistka Škamlová ukončila kariéru

Bratislava 15. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Chantal Škamlová ukončila vo veku 27 rokov profesionálnu kariéru. Rozlúčila sa s ňou v sobotu ziskom svojho štyridsiateho deblového titulu, keď na turnaji ITF WTT W15 v Bratislave zvíťazila po boku Radky Zelníčkovej.



"Bol to môj posledný zápas v kariére. Vždy som si priala odísť víťazne. Nemôžem uveriť, že sa mi to splnilo. Čerešničkou na torte bol lob, ktorým som ukončila finálový zápas. Práve tento úder ma počas celej kariéry špecifikoval. Bola to krásna jazda plná radosti, smútku, výhier, prehier, samoty i priateľstva," citoval Škamlovú oficiálny web Slovenského tenisového zväzu (STZ).



Škamlová počas kariéry vyhrala vo dvojhre 388 zápasov, najvyššie sa prepracovala na 218. priečku v rebríčku WTA. V debli bola úspešnejšia, na začiatku roka 2019 figurovala na 116. priečke. Na okruhu ITF vyhrala 12 singlových titulov, posledný na pätnásťtisícke v Káhire v tomto roku. V debli si ich pripísala rovných štyridsať. Už v juniorskej kategórii žala úspechy vo štvorhre - najcennejším bol triumf po boku Jany Čepelovej na Australian Open.