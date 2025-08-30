< sekcia Šport
Slovenská triatlonistka Michaličková obsadila 5. miesto
V Istanbule zvíťazila Belgičanka Jolien Vermeylenová za 1:55:35 hod., slovenská reprezentantka na ňu stratila 51 sekúnd.
Autor TASR
Istanbul 30. augusta (TASR) - Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková obsadila na ME v tureckom Istanbule 5. miesto v kategórii Elite. Postarala sa tak o najlepšie umiestnenie Slovenky v histórii kontinentálnych šampionátov. To doteraz držala Romana Gajdošová z roku 2018 z Glasgowa, keď skončila na 15. priečke.
V Istanbule zvíťazila Belgičanka Jolien Vermeylenová za 1:55:35 hod., slovenská reprezentantka na ňu stratila 51 sekúnd. Gajdošová obsadila 29. miesto a Diana Dunajská skončila na 39. pozícii. Slovensko malo trojnásobné zastúpenie v tejto kategórii po prvý raz v histórii.
ME v triatlone - Elite ženy:
1. Jolien Vermeylenová (Bel.) 1:55:35 h., 2. Diana Isakovová (Rus.) 1:55:42, 3. Tilly Anemaová (V. Brit.) 1:55:45 ... 5. Zuzana MICHALIČKOVÁ 1:56:26, 29. Romana GAJDOŠOVÁ 2:01:09, 39. Diana DUNAJSKÁ (všetky SR) 2:03:27.
