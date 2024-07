Slovenská U-18 deklasovala Ukrajinu aj v druhom prípravnom zápase

Slovensko – Ukrajina 15:1 (5:0, 6:0, 4:1)

Góly: 2. Kazda (Chrenko, Nemec), 3. Mišiak (Straka), 5. Nemec (Chrenko, Kazda), 9. Nemec (Chrenko), 11. Chovan (Svrček), 24. Svrček (Saloň), 28. Chovan, 28. Chrenko (Nemec, Morávek), 31. Chovan (Saloň, Svrček), 33. Murin (Tomka, Rusznyák), 39. Straka (Mišiak, Čapoš), 43. Mišiak (Kalis, Lisý), 53. Nemec (Kazda), 55. Nemec (Chrenko), 56. Straka (Lisý, Saloň) - 43. Kučuk (Archypenko). Vylúčení: 1:4 na 2 min; presilovky: 3:0; oslabenia: 0:0, strely na bránku: 67:13, rozhodovali: Hronský, Crman – D. Konc ml., Kacej, 268 divákov.



Slovensko: Prádel – Čapoš, Lisý, Goljer, Zubek, Rusznyák, Raška, Tomaškovič, Kalman – Kazda, Chrenko, Nemec – Chovan, Saloň, Svrček – Tomík, Straka, Mišiak – Murin, Kalis, Tomka – Morávek



hlas po zápase /zdroj: www.hockeyslovakia.sk/



Martin Dendis, hlavný tréner SR 18: "Zápasy s Ukrajinou nám ukázali, že sme dobre kondične pripravení. Úvodné prípravné duely mali kondičný charakter a zároveň sme videli základné štruktúry a princípy, na ktorých pracujeme. Budeme musieť naďalej pracovať na zlepšení špeciálnych formácií, na vhadzovaniach a taktiež aj na ostatných detailoch hry."

Piešťany 26. júla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov uspela aj v druhom prípravnom zápase s Ukrajinou pred augustovým Hlinka Gretzky Cupom v kanadskom Edmontone. Zverenci hlavného trénera Martina Dendisa v piatok nadviazali na štvrtkový triumf 13:1 a na piešťanskom ľade opäť zvíťazili presvedčivo, tentoraz 15:1.Slováci predviedli vynikajúci vstup do zápasu. Po necelých deviatich minútach vyhnali z bránky Sviatnenka, ktorý inkasoval štyrikrát po dvoch góloch Adama Nemca a zásahoch Timothyho Kazdu s Alexom Mišiakom. Jeho náhradník Šapoval taktiež rýchlo lovil puk zo siete. Po necelých dvoch minútach na ľadovej ploche ho prekonal v presilovke Ján Chovan.Slovenskí reprezentanti pokračovali v streleckom predstavení aj počas druhej tretiny. Skórovali šesťkrát a za stavu 9:0 Ukrajinci opäť vymenili brankárov. V prostrednom dejstve Chovan dvoma gólmi skompletizoval hetrik a okrem neho sa presadili Michal Svrček, Tomáš Chrenko, Samuel Murin a Andreas Straka. V úvode tretej tretiny síce Ukrajinci znížili zásluhou Denysa Kučuka, ale do konca duelu inkasovali ešte štyrikrát. Dvakrát skóroval Adam Nemec a po jednom góle si pripísali Alex Mišiak s Andreasom Strakom.Hlinka Gretzky Cup 2024 sa začne v pondelok 5. augusta. V základnej A-skupine odohrajú slovenskí hokejisti tri duely v priebehu troch dní. V prvom súboji vyzvú Švédov, následne si zmerajú sily s Kanaďanmi a Švajčiarmi. Do začiatku podujatia čakajú Slovákov ešte dva prípravné súboje s Kanaďanmi a Američanmi. Informácie pochádzajú z webu hockeyslovakia.sk.