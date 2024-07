Slovenská vodná slalomárka Mintálová obsadila v 1. rozjazde 3. miesto

Vaires-sur-Marne 27. júla (TASR) - Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová si vytvorila v prvej olympijskej rozjazde výbornú východiskovú pozíciu na postup do semifinále K1. V úvodnom pokuse na kanáli vo Vaires-sur-Marne si pripísala dve trestné sekundy, v cieli mala čas 95,67 sekundy a obsadila tretie miesto. Druhá rozjazda bola na programe v sobotu od 18.00 h.



Mintálová išla od začiatku v dobrom rytme, popasovala sa s nástrahami trate a vyhla sa zaváhaniam. Po polovici trate mala veľký náskok pred Monicou Doriou Vilarrublovou, ktorá bola priebežne vo vedení. Slovenská reprezentantka však ťukla na osemnástej bránke, čo ju stále dve sekundy, no i tak predbehla andorrskú reprezentantku. V závere ešte išli najväčšie favoritky a tak prvú rozjazdu vyhrala Francúzka Camille Prigentová pred Austrálčankou Jessiou Foxovou.



V súťaži kajakárok figuruje dvadsaťpäť pretekárok, každá absolvuje dve rozjazdy, pričom sa počíta lepší čas. Do semifinále postúpi až dvadsaťdva lodí.