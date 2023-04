dvojboj: 1. Garik Karapetjan (Arm.) 392 kg, 2. Irakli Čchajdze (Gruz.) 387, 3. Tudor Bratu (Mold.) 374



Jerevan 22. apríla (TASR) - Slovenská vzpieračka Lenka Žembová obsadila 6. miesto na ME v arménskom Jerevane v dvojboji v kategórii do 87 kg. Nad hlavu zdvihla dokopy 201 kg. Zlato si suverénnym spôsobom vybojovala Nórka Solfrid Koandová, ktorá zdvihla dokopy 272 kg a triumfovala aj v trhu a nadhode. V súčte bola až o 34 kg lepšia ako druhá Ukrajinka Anastasija Manjevská, bronz získala Arménka Hripsime Churshudjanová (227).Medzi mužmi boli na programe kategórie do 102 a 109 kg. Slovák Radoslav Tatarčík obsadil v kategórii mužov do 102 kg v trhu 9. miesto. V nadhode ani dvojboji nebol klasifikovaný. V oboch kategóriách triumfovali arménski vzpierači a striebro brali Gruzínci. V kategórii do 102 kg získal zlato Garik Karapetjan, ktorý zdvihol dokopy 392 kg. O päť kg za ním zaostal Irakli Čchajdze, bronz bral Tudor Bratu z Moldavska (374).Kategóriu mužov do 109 kg ovládol Samvel Gasparjan, ktorý triumfoval v trhu, nadhode a dokopy zdvihol 395 kg, čím vyrovnal svetový rekord, ktorý v Jerevane vo štvrtok stanovil v kategórii do 89 kg Bulhar Karlos Nasar. Striebro si vybojoval Gruzínec Irakli Čchajdze (381), bronz získal Petros Petrosjan z Arménska (379).