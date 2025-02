Slovenská ženská basketbalová reprezentácia sa nepredstaví na ME 2025

Bratislava 9. februára (TASR) – Slovenská ženská basketbalová reprezentácia sa prvýkrát od roku 2019 nepredstaví na majstrovstvách Európy. Tím trénera Martina Pospíšila sa neprebojoval na tohtoročný záverečný turnaj aj napriek víťazstvu 78:55 nad Islandom.



Z druhých miest postupovali na európsky šampionát v Česku, Taliansku, Nemecku a Grécku len štyri najlepšie tímy, v neúplnej tabuľke bol slovenský výber na nepostupovej pozícii. Len štvrtýkrát v ére samostatnosti sa Slovensko neprebojovalo na ME. V novembri odštartuje kvalifikácia na ME 2027, po novom bude rozdelená na dve fázy a v každom asociačnom termíne sa uskutočnia tri zápasy.







kvalifikácia ME 2025 – F-skupina:



SLOVENSKO – Island 78:55 (35:32)



zostava a body Slovensko: Dudášová 21, Mikulášiková 16, Jakubcová a Mištinová po 11, Páleníková 3 (Martišková 8, Buknová 4, Moravčíková a Remenárová po 2, Havranová a Kováčiková 0)



najviac bodov – Island: Hinriksdóttirová 20, Rodriguezová 14, Elíasdóttirová 8



TH: 27/21 – 10/7, fauly: 20 - 24, trojky: 9 - 8, rozhodovali: Tomičová (Chor.), Anderssonová (Fín.), Radonjič (Rak), štvrtiny: 10:23, 25:9, 17:8, 26:15, 1506 divákov.







Slovenky nastúpili s útočnými a najmä víťaznými ambíciami, všetko stavili na počiatočný nápor, ale Island sa situácie vôbec nezľakol. Z tesného vedenia domácich basketbalistiek bolo razom dvojciferné manko, keď inkasovali 14-bodovú šnúru. Slovenská hra bola v prvej štvrtine nedôsledná, nekoncentrovaná a len s ťažkosťami sa darilo pridávať body. Súper bol naproti tomu efektívny, po desiatich minútach viedol 23:10. Tím Slovenska mal pred sebou ťažkú pozíciu, ak chcel vôbec pomýšľať na postup, ale s pribúdajúcimi minútami prišlo zlepšenie v defenzívnej a ofenzívnej činnosti. Výrazne si pomohli tiež 10 bodmi v rade, čím si prinavrátili možnosť bojovať v tomto zápase o víťazstvo. V koncovke sa podarilo preklopiť vedenie na slovenskú stranu, po prvom polčase viedli nad Islandom 35:32.



Od dobrého záveru v druhej štvrtine sa Slovenky naštartovali do vydarenej tretej 10-minútovky. Útočné zbrane Islandu nemali taký efekt, naopak na domácej strane prichádzalo evidentné herné zlepšenie. V štvrtej minúte napokon rezultovalo do prvého dvojciferného vedenia v zápase, Dudášová upravovala na 45:34. Hosťujúce hráčky ešte dokázali hroziť, ale pred poslednou štvrtinou prehrávali 40:52. Slovenský výber nehral veľmi disciplinovane, čím dával Islandu možnosť zdramatizovať súboj o víťazstvo v závere kvalifikácie. Vynahradil to však bojovnosťou a útočnou efektivitou, ktorou si nenechal zobrať zisk dvoch bodov do tabuľky.







ďalší výsledok F-skupiny:



Rumunsko – Turecko 61:99 (29:44)



najviac bodov: Panaitová 11, Fotová a Irimiová po 10 - Senyüreková 15, Bayramová 14, Erdoganová 13