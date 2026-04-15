Slovenská ženská hokejová reprezentácia zvíťazila nad Maďarskom 2:0
Prvé dve tretiny nepriniesli z oboch strán žiaden gól, hneď na začiatku tretej 20-minútovky otvorila strelecký účet Ema Tóthová.
Autor TASR
Budapešť 15. apríla (TASR) - Slovenská ženská hokejová reprezentácia získala v treťom vystúpení v rámci A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta v Budapešti dôležité víťazstvo. Reprezentáciu Maďarska zdolala 2:0 a udržala si tak nádej na postup do elitnej kategórie MS.
Prvé dve tretiny nepriniesli z oboch strán žiaden gól, hneď na začiatku tretej 20-minútovky otvorila strelecký účet Ema Tóthová. Poisťujúci gól zaznamenala za slovenskú stranu necelých sedem minút pred koncom Romana Košecká.
Slovenky tak majú po troch stretnutiach na konte šesť bodov za dve víťazstvá a jednu prehru. Najbližšie si zmerajú sily v piatok 17. apríla o 19.30 h s Nórskom a účinkovanie na podujatí zakončia v sobotu 18. apríla o 16.00 h proti Francúzsku. Miestenku do elitnej kategórie MS si vybojuje iba víťaz turnaja.
turnaj A-skupiny I. divízie MS:
Maďarsko - SLOVENSKO 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Góly: 42. Tóthová (Kapičáková), 54. Košecká (L. Halušková, Fančovičová). Vylúčené: 5:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0
zostava SR: Debnárov – Košecká, Bednárik, Leskovjanská, Šuliková, Gálisová, Drábeková, Krákorová, Janeková – Hlinková, Halušková, Blichová – Lopušanová, Kapičáková, Tóthová – Fančovičová, Matejková, Benáková – Paulíniyová, Nemčeková, Jancoová
ďalší výsledok:
Nórsko - Čína 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Prvé dve tretiny nepriniesli z oboch strán žiaden gól, hneď na začiatku tretej 20-minútovky otvorila strelecký účet Ema Tóthová. Poisťujúci gól zaznamenala za slovenskú stranu necelých sedem minút pred koncom Romana Košecká.
Slovenky tak majú po troch stretnutiach na konte šesť bodov za dve víťazstvá a jednu prehru. Najbližšie si zmerajú sily v piatok 17. apríla o 19.30 h s Nórskom a účinkovanie na podujatí zakončia v sobotu 18. apríla o 16.00 h proti Francúzsku. Miestenku do elitnej kategórie MS si vybojuje iba víťaz turnaja.
turnaj A-skupiny I. divízie MS:
Maďarsko - SLOVENSKO 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Góly: 42. Tóthová (Kapičáková), 54. Košecká (L. Halušková, Fančovičová). Vylúčené: 5:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0
zostava SR: Debnárov – Košecká, Bednárik, Leskovjanská, Šuliková, Gálisová, Drábeková, Krákorová, Janeková – Hlinková, Halušková, Blichová – Lopušanová, Kapičáková, Tóthová – Fančovičová, Matejková, Benáková – Paulíniyová, Nemčeková, Jancoová
ďalší výsledok:
Nórsko - Čína 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)