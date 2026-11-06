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Slovenská ženská osemnástka prehrala so Švajčiarskom
Švajčiarky si v prvej tretine vypracovali dvojgólový náskok zásluhou Jossevelovej a Mohniovej.
Autor TASR,aktualizované
Herning 6. novembra (TASR) - Americké hokejistky odštartovali cestu za obhajobou titulu majsteriek sveta vysokým víťazstvom. V úvodnom stretnutí A-skupiny na šampionáte v Dánsku deklasovali Švajčiarsko 7:0, keď štyri góly strelili v záverečnej tretine.
Úspešne vstúpili do turnaja aj Kanaďanky, ktoré v B-skupine zdolali Švédsko 5:1. Fínky si poradili s domácim Dánskom 4:1 a Češky zvíťazili nad Rakúskom rovnakým výsledkom.
Na šampionáte v Herningu a Esbjergu štartuje desať tímov rozdelených do dvoch päťčlenných skupín. Prvé štyri družstvá z každej skupiny postúpia do štvrťfinále, posledné tímy čaká zápas o udržanie. Titul z vlaňajšieho šampionátu v Českých Budějoviciach obhajujú Američanky, ktoré vo finále zdolali Kanadu.
Úspešne vstúpili do turnaja aj Kanaďanky, ktoré v B-skupine zdolali Švédsko 5:1. Fínky si poradili s domácim Dánskom 4:1 a Češky zvíťazili nad Rakúskom rovnakým výsledkom.
Na šampionáte v Herningu a Esbjergu štartuje desať tímov rozdelených do dvoch päťčlenných skupín. Prvé štyri družstvá z každej skupiny postúpia do štvrťfinále, posledné tímy čaká zápas o udržanie. Titul z vlaňajšieho šampionátu v Českých Budějoviciach obhajujú Američanky, ktoré vo finále zdolali Kanadu.
MS žien v Dánsku - základné skupiny:
A-skupina:
Rakúsko - Česko 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Švajčiarsko - USA 0:7 (0:1, 0:2, 0:4)
B-skupina:
Švédsko - Kanada 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)
Dánsko - Fínsko 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
A-skupina:
Rakúsko - Česko 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Švajčiarsko - USA 0:7 (0:1, 0:2, 0:4)
B-skupina:
Švédsko - Kanada 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)
Dánsko - Fínsko 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)