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Slovenská ženská osemnástka prehrala so Švajčiarskom

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Švajčiarky si v prvej tretine vypracovali dvojgólový náskok zásluhou Jossevelovej a Mohniovej.

Autor TASR
,aktualizované 
Herning 6. novembra (TASR) - Americké hokejistky odštartovali cestu za obhajobou titulu majsteriek sveta vysokým víťazstvom. V úvodnom stretnutí A-skupiny na šampionáte v Dánsku deklasovali Švajčiarsko 7:0, keď štyri góly strelili v záverečnej tretine.

Úspešne vstúpili do turnaja aj Kanaďanky, ktoré v B-skupine zdolali Švédsko 5:1. Fínky si poradili s domácim Dánskom 4:1 a Češky zvíťazili nad Rakúskom rovnakým výsledkom.

Na šampionáte v Herningu a Esbjergu štartuje desať tímov rozdelených do dvoch päťčlenných skupín. Prvé štyri družstvá z každej skupiny postúpia do štvrťfinále, posledné tímy čaká zápas o udržanie. Titul z vlaňajšieho šampionátu v Českých Budějoviciach obhajujú Američanky, ktoré vo finále zdolali Kanadu.



MS žien v Dánsku - základné skupiny:

A-skupina:

Rakúsko - Česko 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Švajčiarsko - USA 0:7 (0:1, 0:2, 0:4)



B-skupina:

Švédsko - Kanada 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

Dánsko - Fínsko 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
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