Slovenské akvabely zažiarili na MS mladších juniorov v Charlotte

Bratislava 18. augusta (TASR) - Slovenské akvabely dosiahli na MS mladších junioriek v americkom Charlotte historicky najlepšie umiestnenia v kategórii do 15 rokov. Sólistka Lea Anna Krajčovičová obsadila konečné 8. miesto. Pár v zložení Krajčovičová, Žofia Strapeková s náhradníčkou Lisou Zemanovou skončil vďaka výborne zvládnutej voľnej zostave a povinným figúram celkovo šiesty.



Tím v zložení Veronika Ásványiová, Michaela Bernáthová, Lea Anna Krajčovičová, Johana Lajčáková, Hana Markušová, Žofia Strapeková, Mia Vilímová, Lisa Zemanová s náhradníčkami Viktóriou Grinčovou a Terezou Orechovskou klasifikovali vo finále na 6. priečke. Michaela Bernáthová a Ivan Solymosy boli v miešaných pároch na 5. pozícii. V disciplíne mužské sólo zaznamenal historicky prvú slovenskú účasť na takomto podujatí Ivan Solymosy. Mladší brat súrodencov Jozefa a Silvie Solymosyovcov, ktorí získali na ME v Ríme dve bronzové medaily, skončil tiež piaty.



S najmladšou slovenskou reprezentáciou vycestovali ako trénerky bývalé reprezentantky Romana Horská a Jana Labáthová. "Celý tím odviedol na súťaži svoje maximum a som na všetkých veľmi hrdá. Predviedli v najlepšej forme všetkých päť zostáv. Dievčatá aj Ivko ukázali počas celého týždňa profesionálny prístup, v tomto veku klobúk dole. Všetky ich výkony sme do finále ešte o niečo vylepšili. Dôležité je, že sme počas pretekov dostávali skvelé odborné reakcie hlavne na tímovú zostavu. Podporili naše presvedčenie, že tento mladý slovenský tím má obrovský potenciál," uviedla pre TASR Horská.