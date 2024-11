Slovenské basketbalistky čaká kvalifikácia ME 2025

nominácia reprezentácie Slovenska na zápasy kvalifikácie ME 2025 žien proti Islandu (štvrtok 7. novembra, 20.30 h) a Turecku (nedeľa 10. novembra, 18.00 h):



hráčky: Nikola Dudášová (Žabiny Brno/ČR), Radka Stašová, Veronika Remenárová (obe Royal Castors Braine/Bel.), Terézia Páleníková (Danilo's Pizza Bursa Ant Spor/Tur.), Alexandra Buknová, Alica Moravčíková (obe Piešťanské Čajky), Nikola Kováčiková (SBŠ Ostrava/ČR), Miroslava Mištinová (Casademont Zaragoza/Šp.), Stella Tarkovičová (AS Vicenza/Tal.), Ivana Jakubcová (Spar Girona/Šp.), Tereza Sedláková (CAB Estepona Jardin de la Costa del Sol/Šp.), Rebeka Mikulášiková (InvestInTheWest ENEA Gorzów/Poľ.)



realizačný tím: Martin Pospíšil – hlavný tréner, Ivana Jalčová, Radko Dvorščák – asistenti trénera, Michal Nagaj – fyzioterapeut, Marek Mikletič – kondičný tréner, Lucia Lásková – manažérka tímu, Marianna Grillová – vedúca tímu, Monika Bartošová – doktorka, Vladimír Katreniak – masér







novembrový program F-skupiny kvalifikácie ME 2025:



štvrtok 7. novembra: Turecko – Rumunsko (17.00 h), Island – Slovensko (20.30 h)



nedeľa 10. novembra: Slovensko – Turecko (18.00 h), Island – Rumunsko (18.00 h)







tabuľka F-skupiny:



1. Turecko 2 2 0 147:105 4



2. Slovensko 2 1 1 133:152 3



3. Rumunsko 2 1 1 159:163 3



4. Island 2 0 2 135:154 2



Bratislava 4. novembra (TASR) – Po ročnej prestávke čakajú na slovenskú ženskú basketbalovú reprezentáciu súboje v F-skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. Najskôr sa tím trénera Martina Pospíšila predstaví na Islande (štvrtok 7. novembra, 20.30 h) a následne v bratislavskej Gopass aréne proti Turecku (nedeľa 10. novembra, 18.00 h). Novembrový dvojzápas môže výrazným spôsobom prehovoriť do boja o účasť na záverečnom turnaji.Slovenky vstupujú do tohto asociačného termínu z druhého miesta v tabuľke, podobne ako Rumunsko majú na konte po jednom víťazstve a prehre. Istotu priamej miestenky na budúcoročný európsky šampionát má len víťaz skupiny, k nemu sa pridajú okrem organizátorov ešte štyri najlepšie tímy z druhých miest. Rozhodovať tak nemusí len zápasová bilancia, ale aj celkové skóre.uviedol pre TASR reprezentačný tréner Martin Pospíšil.Zo širšej 15-člennej nominácie, v ktorej už chýbali niektoré známe mená z minulosti, ako napríklad Barbora Wrzesiňská, Natália Martišková a Viktória Havranová, vypadla ešte trojica Nataša Taušová, Žofia Hruščáková a Soňa Svetlíková. Realizačný tím má k dispozícii 12 hráčok, s ktorými absolvuje niekoľko tréningových jednotiek.“ vysvetlil kouč Sloveniek zúženie nominácie a aktuálnu zdravotnú situáciu v tíme.Spomedzi aktuálneho výberu sa po dlhšej dobe vrátili do reprezentačných farieb Nikola Kováčiková, Rebeka Mikulášiková a Veronika Remenárová. Základ reprezentačného tímu tvoria hráčky, ktoré odštartovali kvalifikačné boje o účasť na ME 2025 a tiež sa stretli aj v rámci letnej prípravy.vyjadrila sa rozohrávačka Nikola Kováčiková.Jednou z hlavných úloh nielen tohto novembrového dvojzápasu, ale vo všeobecnosti je nahradiť na poste líderky a kapitánky Barboru Wrzesiňskú, ktorá sa rozhodla ukončiť reprezentačnú kariéru.doplnila Kováčiková.