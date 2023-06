Slovenské basketbalistky nastúpia proti Turecku

nedeľa 18. júna



15.00 Maďarsko – Srbsko



20.45 Turecko - SLOVENSKO

1. Srbsko 2 2 0 161:115 4



2. Turecko 2 1 1 132:139 3



3. Maďarsko 2 1 1 157:136 3



4. SLOVENSKO 2 0 2 119:179 2

Ľubľana 17. júna (TASR) – Pred záverečným dňom skupinovej fázy majstrovstiev Európy v Slovinsku a Izraeli je situácia basketbalistiek Slovenska v D-skupine jasná. V nedeľu 18. júna o 20.45 h musia proti Turecku bezpodmienečne uspieť, aby mohli pomýšľať nad pokračovaním na šampionáte.Postupové scenáre sú dva, v oboch prípadoch je potrebná výhra, aby si Slovenky zahrali duel o účasť vo štvrťfinále. Ideálnejší scenár by bol v prípade úspechu Maďarska proti Srbsku, vtedy by stačilo akékoľvek víťazstvo nad Tureckom. Druhou možnosťou je výhra o 12 a viac bodov nad Tureckom. "" vyhlásila kapitánka tímu Barbora Wrzesiňská.Najbližší súper Slovenska vstúpil do diania v Ľubľane prehrou so Srbskom (63:71) a najtesnejším možným triumfom nad Maďarskom (69:68). "" prezradil pre TASR niečo viac o súperovi reprezentačný tréner Juraj Suja.Na záverečný zápas skupinovej fázy by malo Turecko nastúpiť oslabené o dve členky rotácie, pre zranenia nedohrali stretnutia na šampionáte Tilbe Senyüreková a Olcay Cakir Turgutová. "" odpovedal kouč Sloveniek.Jedno je isté - jeho zverenky musia vyhrať, ak nechcú ísť z hlavného mesta Slovinska predčasne domov. Doterajšie vystúpenia proti Maďarsku a Srbsku ukázali, čo je potrebné k víťazstvu. "Musíme odolať agresivite súpera, lepšie brániť a premeniť voľné strely," dodal Suja.