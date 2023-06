Slovenské basketbalistky odštartovali šampionát prehrou s Maďarskom

ME 2023 basketbalistiek v Slovinsku a Izraeli



D-skupina (Ľubľana/Slov.) - štvrtok 15. júna:



SLOVENSKO – Maďarsko 67:89 (32:40)



zostava a body SR: Moravčíková 9, Jakubcová 8, Wrzesiňská 7, Páleníková 6, Buknová 2 (Dudášová 15, Orozsová 9, Mištinová 6, Stašová 5, Sedláková 0). Najviac bodov Maďarska: Kissová 22, Dubeiová 17, Goreeová 16



TH: 23/16 – 20/16, Fauly: 25 - 23, Trojky: 5 - 9, Rozhodovali: Vulič (Chor.), Jacobs (Bel.), Tomičová (Chor.), štvrtiny: 12:16, 20:24, 21:15, 14:34

Ďalší štvrtkový program v skupine:



15.00 h: Turecko - Srbsko

Ľubľana 15. júna (TASR) - Slovenským basketbalistkám nevyšiel vstup do bojov na majstrovstvách Európy. V slovinskej Ľubľane prehrali vo štvrtok v prvom dueli základnej D-skupiny s Maďarskom 67:89. V piatok ich o 20.45 h čaká stretnutie s obhajcom titulu Srbskom, štvrtým účastníkom skupiny je Turecko.Prvý polčas vyhrali Maďarky o osem bodov, no ešte na začiatku záverečnej štvrtiny bolo skóre vyrovnané 55:55. V ďalšom priebehu však už jednoznačne dominovali Maďarky. Zverenky trénera Juraja Suju prehrali štvrtú časť hry napokon až o 20 bodov - 14:34. Ich najlepšou strelkyňou bola Nikola Dudášová s 15 bodmi.Slovenky tak zaznamenali s týmto súperom piatu prehru v rade na ME, respektíve v kvalifikácii. Z historického hľadiska majú proti Maďarsku bilanciu 5 výhier a 9 prehier.Moravčíková otvorila bodovo dianie v zápase a celkovo v Ľubľane. Od úvodu to bol defenzívnejšie ladené stretnutie, najmä slovenská obrana a kontrola doskakovania bola dôležitá k zisku vedenia. Keď sa k tomu pridala kolektívna hra, tak najväčším problémom bola produktivita maďarskej pivotky Kissovej. V neskoršej fáze prvej štvrtiny však začali pribúdať chyby v útočnej fáze, ktoré súper z protiútokov nekompromisne trestal. Slovensko prišlo o vedenie po 8-bodovej šnúre Maďarska a napokon prehralo úvodnú 10-minútovku 12:16. Druhá časť sa nezačala pre slovenský tím ideálne, Maďarky začali dávať body aj z väčších vzdialeností a preto v 5. minúte bolo manko prvýkrát dvojciferné – 19:29. Za Slovenky sa snažila zvrátiť negatívny vývoj stretnutia najmä dvojica Páleníková a Dudášová, čo sa úspešne chvíľkovo darilo. Lenže potom sa súper vrátil k svojej hre a polčas vyhral o osem bodov.Začiatok druhého sa niesol v znamení nedisciplinovanosti slovenských hráčok a rozdávania príležitostí Maďarsku na ľahké body. Začala sa prejavovať aj herná kvalita a výšková prevaha, tím trénera Juraja Suju však nezabalil boj o víťazstvo. Viac sa začal tlačiť do podkošového priestoru a lepšie čítať hru súpera, čo mu krok po kroku prinieslo sťahovanie manka. V jednej chvíli bol rozdiel v podobe jediného koša – 49:51. Zrazu to bol obrovský boj v každom útoku, Mištinová upravila tesne pred klaksónom na 53:55 pred poslednou štvrtinou. Hneď jej v úvode Jakubcová vyrovnala stav stretnutia a súboj o prvé dva body v "déčku“ bol úplne otvorený. Maďarky nespanikárili a úsekom 19:1 potom definitívne zlomili zápas na svoju stranu. Herný koncept Slovenska sa úplne rozsypal a v závere neprišiel žiadny impulz na zdramatizovanie duelu.