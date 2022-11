Slovenské basketbalistky prehrali na palubovke Talianska 60:81

Kvalifikácia ME 2023 – H-skupina:



Taliansko – Slovensko 81:60 (42:24)



Najviac bodov Talianska: Veronová 16, Keysová 14, Spreaficová 9

Zostava a body SR: Jakubcová a Wrzesiński po 12, Mištinová a Oroszová po 6, Buknová 0 (Páleníková 16, Dudášová 5, Stašová 3, Martišková, Moravčíková a Remenárová 0)



TH: 10/7 – 8/4, Fauly: 13 - 18, Trojky: 10 - 12, Štvrtiny: 19:9, 23:15, 24:18, 15:18, Rozhodovali: Župančič (Slov.), Jurčevič (Chor.), Lapanovičová (Slov.)



Ďalší výsledok H-skupiny:



Švajčiarsko – Luxembursko 43:81 (23:38)



Najviac bodov: Constantinová 16, Schwarzová 9, Forová 8 – Mrechesová 24, Etuteová 20, Jablonowská 17



Tabuľka H-skupiny:



1. Taliansko 4 4 0 310:203 8



2. SLOVENSKO 4 2 2 268:257 6



3. Luxembursko 4 1 3 240:260 5



4. Švajčiarsko 4 1 3 180:278 5

Neapol 27. novembra (TASR) - Slovenské basketbalistky nevyužili v kvalifikácii majstrovstiev Európy 2023 možnosť dostať sa na prvé miesto v H-skupine. V priamom súboji o post lídra prehrali na palubovke favorizovaného Talianska 60:81. Domáce si udržali stopercentnú bilanciu a v predstihu si vybojovali miesto na finálovom turnaji.Zverenky trénera Juraja Suju budú bojovať o postup na ME z tabuľky tímov z druhých priečok jednotlivých skupín. Po novembrovom asociačnom termíne majú na konte zhodne 2 víťazstvá a 2 prehry. Kvalifikáciu zakončia vo februári 2023 dvoma domácimi stretnutiami, so Švajčiarskom (9. februára) a Luxemburskom (12. februára).Slovenky sa v úvode nezľakli lídra skupiny, nastúpili s oveľa lepšou koncentráciou a defenzívou, ale postupne sa rozbiehal taliansky ofenzívny vlak. Obrane výberu SR robila problémy najmä Veronová a keď sa k tomu pridalo zastavenie ofenzívnej produkcie, tak domáci tím veľmi rýchlo získal komfortný náskok. Ten sa do konca prvej štvrtiny zastavil na 10 bodoch – 19:9. Chyby na slovenskej strane sa začali kopiť a sebavedomo hrajúce Taliansko ich tvrdo trestalo. Rozdiel začal narastať, domáce hráčky získavali kontrolu nad zápasom a dianím na palubovku. Zo Sloveniek opadol mierny tlak, ale len v krátkych úsekoch dokázali pritlačiť súpera. Na prestávku išli s 18-bodovým mankom – 24:42.Tretia štvrtina bola z pohľadu vývoja vyrovnanejšia, bodový rozdiel medzi tímami sa dlho výrazne nemenil. Slovenský tím sa snažil urobiť niečo s negatívnym vývojom zápasu, drobnými krokmi sťahoval manko. Keď však potreboval domáci kolektív zabrať, tak to v správnej chvíli dokázal. Ukázalo sa to aj na skóre po tretej časti – 66:42. Hneď v úvode záverečnej časti sa Taliansko dostalo už do 30-bodového vedenia. Od tohto momentu sa stretnutie už iba dohrávalo a na slovenskej strane dostali napokon priestor takmer všetky hráčky na súpiske.