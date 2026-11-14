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Slovenské basketbalistky prehrali v Grécku

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slovenky viedli v úvode 7:4, no domáce následne zaznamenali šnúru 9:0 a získali úplnú kontrolu nad stretnutím.

Autor TASR
Solún 14. novembra (TASR) - Slovenské basketbalistky prehrali v sobotňajšom stretnutí druhej fázy kvalifikácie ME 2027 v Solúne s domácim Gréckom 70:98 (33:46). V L-skupine tak zaznamenali v druhom zápase druhú prehru. Zverenky trénera Martina Pospišila zakončia asociačný termín domácim duelom, v utorok 17. novembra o 18.00 h nastúpia v Bratislave proti Srbsku.



druhá fáza kvalifikácie ME 2027 žien - L-skupina:

Grécko - SLOVENSKO 98:70 (46:33)

Najviac bodov Grécka: Fasulasová 26 (15 doskokov), Parksová 23, Spanosová 17

Zostava a body Slovenska: Mištinová a Lambertová po 13, Dudášová 12, Jakubcová 7, Moravčíková 6 (Martišková 12, Svetlíková 7, Buknová, Kraislová, Oborilová a Tarkovičová po 0)

TH: 18/16 - 19/15, fauly: 16 - 19, trojky: 12 - 7, rozhodovali: Mitrovski (Sev. Mac.), Stefanov (Bulh.), Mumini (Kos.), štvrtiny: 20:15, 26:18, 27:22, 25:15.



Slovenky viedli v úvode 7:4, no domáce následne zaznamenali šnúru 9:0 a získali úplnú kontrolu nad stretnutím. K dvojcifernému náskoku sa Grékyne dostali v druhej štvrtine za stavu 31:21 a naďalej ho zveľaďovali. Do šatne odchádzali cez polčas s náskokom 13 bodov.

Hosťujúce hráčky vôbec nezachytili úvod druhého polčasu, odštartovali ho šnúrou 0:8 a nechali tak súperky odskočiť na vyše 20 bodov. Slovenky sa nedokázali proti aktívne brániacim Grékyniam dostávať do jednoduchých streleckých pozícií a v obrane nestíhali. Za výrazne kratší koniec ťahali v snahe doskakovať loptu, v tejto štatistike prehrali 23:41. Grékyne viedli v záverečnej desaťminútovke až o 31 bodov, v úplnom závere im Slovenky aspoň nedovolili prekonať stobodovú hranicu a manko skresali na 28 bodov.

Najlepšou strelkyňou víťaziek bola pivotka Mariella Fasulasová, ktorá zaznamenala double double 26 bodov a 15 doskokov, doplnila ju naturalizovaná Američanka Robyn Parksová s 23 bodmi, keď premenila 4 z 5 trojok. V slovenskom drese si pripísali Miroslava Mištinová a Kyra Lambertová po 13 bodov, rodená Američanka dodala aj 7 asistencií.



ďalší výsledok L-skupiny:

Holandsko - Srbsko 82:89 (48:51)



tabuľka L-skupiny:

1. Srbsko 2 2 0 173:156 4

2. Grécko 2 1 1 172:154 3

3. Holandsko 2 1 1 162:158 3

4. SLOVENSKO 2 0 2 139:178 2



ďalší program L-skupiny druhej fázy kvalifikácie ME 2027:

utorok 17. novembra

17.00 Grécko - Holandsko (Solún)

18.00 SLOVENSKO - Srbsko (Bratislava)



streda 10. februára 2027

Grécko - Srbsko

SLOVENSKO - Holandsko



sobota 13. februára 2027

SLOVENSKO - Grécko

Srbsko - Holandsko



utorok 16. februára 2027

Srbsko - SLOVENSKO

Holandsko - Grécko
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