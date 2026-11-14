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Slovenské basketbalistky prehrali v Grécku
Slovenky viedli v úvode 7:4, no domáce následne zaznamenali šnúru 9:0 a získali úplnú kontrolu nad stretnutím.
Autor TASR
Solún 14. novembra (TASR) - Slovenské basketbalistky prehrali v sobotňajšom stretnutí druhej fázy kvalifikácie ME 2027 v Solúne s domácim Gréckom 70:98 (33:46). V L-skupine tak zaznamenali v druhom zápase druhú prehru. Zverenky trénera Martina Pospišila zakončia asociačný termín domácim duelom, v utorok 17. novembra o 18.00 h nastúpia v Bratislave proti Srbsku.
Slovenky viedli v úvode 7:4, no domáce následne zaznamenali šnúru 9:0 a získali úplnú kontrolu nad stretnutím. K dvojcifernému náskoku sa Grékyne dostali v druhej štvrtine za stavu 31:21 a naďalej ho zveľaďovali. Do šatne odchádzali cez polčas s náskokom 13 bodov.
Hosťujúce hráčky vôbec nezachytili úvod druhého polčasu, odštartovali ho šnúrou 0:8 a nechali tak súperky odskočiť na vyše 20 bodov. Slovenky sa nedokázali proti aktívne brániacim Grékyniam dostávať do jednoduchých streleckých pozícií a v obrane nestíhali. Za výrazne kratší koniec ťahali v snahe doskakovať loptu, v tejto štatistike prehrali 23:41. Grékyne viedli v záverečnej desaťminútovke až o 31 bodov, v úplnom závere im Slovenky aspoň nedovolili prekonať stobodovú hranicu a manko skresali na 28 bodov.
Najlepšou strelkyňou víťaziek bola pivotka Mariella Fasulasová, ktorá zaznamenala double double 26 bodov a 15 doskokov, doplnila ju naturalizovaná Američanka Robyn Parksová s 23 bodmi, keď premenila 4 z 5 trojok. V slovenskom drese si pripísali Miroslava Mištinová a Kyra Lambertová po 13 bodov, rodená Američanka dodala aj 7 asistencií.
druhá fáza kvalifikácie ME 2027 žien - L-skupina:
Grécko - SLOVENSKO 98:70 (46:33)
Najviac bodov Grécka: Fasulasová 26 (15 doskokov), Parksová 23, Spanosová 17
Zostava a body Slovenska: Mištinová a Lambertová po 13, Dudášová 12, Jakubcová 7, Moravčíková 6 (Martišková 12, Svetlíková 7, Buknová, Kraislová, Oborilová a Tarkovičová po 0)
TH: 18/16 - 19/15, fauly: 16 - 19, trojky: 12 - 7, rozhodovali: Mitrovski (Sev. Mac.), Stefanov (Bulh.), Mumini (Kos.), štvrtiny: 20:15, 26:18, 27:22, 25:15.
Grécko - SLOVENSKO 98:70 (46:33)
Najviac bodov Grécka: Fasulasová 26 (15 doskokov), Parksová 23, Spanosová 17
Zostava a body Slovenska: Mištinová a Lambertová po 13, Dudášová 12, Jakubcová 7, Moravčíková 6 (Martišková 12, Svetlíková 7, Buknová, Kraislová, Oborilová a Tarkovičová po 0)
TH: 18/16 - 19/15, fauly: 16 - 19, trojky: 12 - 7, rozhodovali: Mitrovski (Sev. Mac.), Stefanov (Bulh.), Mumini (Kos.), štvrtiny: 20:15, 26:18, 27:22, 25:15.
Slovenky viedli v úvode 7:4, no domáce následne zaznamenali šnúru 9:0 a získali úplnú kontrolu nad stretnutím. K dvojcifernému náskoku sa Grékyne dostali v druhej štvrtine za stavu 31:21 a naďalej ho zveľaďovali. Do šatne odchádzali cez polčas s náskokom 13 bodov.
Hosťujúce hráčky vôbec nezachytili úvod druhého polčasu, odštartovali ho šnúrou 0:8 a nechali tak súperky odskočiť na vyše 20 bodov. Slovenky sa nedokázali proti aktívne brániacim Grékyniam dostávať do jednoduchých streleckých pozícií a v obrane nestíhali. Za výrazne kratší koniec ťahali v snahe doskakovať loptu, v tejto štatistike prehrali 23:41. Grékyne viedli v záverečnej desaťminútovke až o 31 bodov, v úplnom závere im Slovenky aspoň nedovolili prekonať stobodovú hranicu a manko skresali na 28 bodov.
Najlepšou strelkyňou víťaziek bola pivotka Mariella Fasulasová, ktorá zaznamenala double double 26 bodov a 15 doskokov, doplnila ju naturalizovaná Američanka Robyn Parksová s 23 bodmi, keď premenila 4 z 5 trojok. V slovenskom drese si pripísali Miroslava Mištinová a Kyra Lambertová po 13 bodov, rodená Američanka dodala aj 7 asistencií.
ďalší výsledok L-skupiny:
Holandsko - Srbsko 82:89 (48:51)
tabuľka L-skupiny:
1. Srbsko 2 2 0 173:156 4
2. Grécko 2 1 1 172:154 3
3. Holandsko 2 1 1 162:158 3
4. SLOVENSKO 2 0 2 139:178 2
ďalší program L-skupiny druhej fázy kvalifikácie ME 2027:
utorok 17. novembra
17.00 Grécko - Holandsko (Solún)
18.00 SLOVENSKO - Srbsko (Bratislava)
streda 10. februára 2027
Grécko - Srbsko
SLOVENSKO - Holandsko
sobota 13. februára 2027
SLOVENSKO - Grécko
Srbsko - Holandsko
utorok 16. februára 2027
Srbsko - SLOVENSKO
Holandsko - Grécko
Holandsko - Srbsko 82:89 (48:51)
tabuľka L-skupiny:
1. Srbsko 2 2 0 173:156 4
2. Grécko 2 1 1 172:154 3
3. Holandsko 2 1 1 162:158 3
4. SLOVENSKO 2 0 2 139:178 2
ďalší program L-skupiny druhej fázy kvalifikácie ME 2027:
utorok 17. novembra
17.00 Grécko - Holandsko (Solún)
18.00 SLOVENSKO - Srbsko (Bratislava)
streda 10. februára 2027
Grécko - Srbsko
SLOVENSKO - Holandsko
sobota 13. februára 2027
SLOVENSKO - Grécko
Srbsko - Holandsko
utorok 16. februára 2027
Srbsko - SLOVENSKO
Holandsko - Grécko