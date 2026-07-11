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Slovenské basketbalistky prehrali v semifinále s Portugalskom
Zverenky Juraja Suju zabojujú o postup do A-kategórie ME v zápase o bronz proti Čiernej Hore, ktorá podľahla v druhom semifinále Grécku 59:78.
Autor TASR
Samokov 11. júla (TASR) - Slovenské basketbalistky do 20 rokov nepostúpili do finále na turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy v bulharskom Samokove. V sobotňajšom semifinálovom stretnutí prehrali s favorizovanými Portugalčankami 46:73.
Zverenky Juraja Suju zabojujú o postup do A-kategórie ME v zápase o bronz proti Čiernej Hore, ktorá podľahla v druhom semifinále Grécku 59:78. Úspešnejší z nedeľňajšieho duelu, ktorý je na programe o 17.00 SELČ, získa záverečnú miestenku v najvyššej kategórii.
Zverenky Juraja Suju zabojujú o postup do A-kategórie ME v zápase o bronz proti Čiernej Hore, ktorá podľahla v druhom semifinále Grécku 59:78. Úspešnejší z nedeľňajšieho duelu, ktorý je na programe o 17.00 SELČ, získa záverečnú miestenku v najvyššej kategórii.
B-kategória ME hráčok do 20 rokov - semifinále:
Portugalsko - SLOVENSKO 73:46 (36:18)
najviac bodov: Cl. Silvová 17, Ca. Silvová 12, Freireová 10 - M. Oravcová 16, Vondrysková 7, N. Oravcová, Da Cruzová a Chovaníková všetky po 5
druhé semifinále:
Grécko - Čierna Hora 78:59 (37:29)
Portugalsko - SLOVENSKO 73:46 (36:18)
najviac bodov: Cl. Silvová 17, Ca. Silvová 12, Freireová 10 - M. Oravcová 16, Vondrysková 7, N. Oravcová, Da Cruzová a Chovaníková všetky po 5
druhé semifinále:
Grécko - Čierna Hora 78:59 (37:29)