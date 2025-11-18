< sekcia Šport
Slovenské basketbalistky s druhou výhrou, Rumunky zdolali 88:56
Ďalšie zápasy v prvej fáze kvalifikácie ME 2027 sú na programe v marci 2026
Autor TASR
Ploješť 18. novembra (TASR) - Basketbalistky Slovenska zaznamenali v prvej fáze kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027 druhé víťazstvo za sebou. V treťom stretnutí C-skupiny zdolali Rumunsko na jeho palubovke 88:56. Zverenkyne trénera Martina Pospíšila si tak poistili v tabuľke postupové druhé miesto, po novembrovom trojzápase majú bilanciu dvoch výhier a jednej prehry.
Ďalšie zápasy v prvej fáze kvalifikácie ME 2027 sú na programe v marci 2026, najskôr Slovenky vycestujú do Poľska (11. marca) a potom sa dvakrát predstavia pred domácim publikom - proti Cypru (14. marca) a Rumunsku (17. marca). Postup do druhej fázy kvalifikácie ME 2027 si zabezpečia dva najlepšie tímy z každej skupiny a tri najlepšie družstvá z tretích miest.
Od úvodu sa začalo intenzívne a tvrdo, čo viac vyhovovalo Slovenkám. V Ploješti sa im podarilo ujať vedenia, ale v defenzívnej činnosti im pokrivkávala dôslednosť. Rumunky sa postupne rozohrávali a naberali sebavedomie, lenže na druhej strane sa presne to isté darilo Lambertovej. Striedali sa tak lepšie úseky s horšími, po dobrej koncovke vyhrali domáce basketbalistky prvú štvrtinu 19:17. Druhá 10-minútovka bola zo slovenského pohľadu podstatne lepšia vo všetkých dôležitých činnostiach, odštartovala to osembodová šnúra a najmä produktivita Pálenikovej s Mikulášikovou. Rumunsko sa nedostalo k svojim veciam a najmä bodom, čo Slovensko využilo k budovaniu trháku. Oproti víkendovému duelu s Cyprom sa navyše darilo držať koncentráciu na vysokej úrovni, čo sa odrazilo aj na priaznivom polčasovom skóre - 38:29.
Rumunky vstúpili do druhého polčasu podľa očakávania aktívnejšie a s jasným cieľom, zvrátiť negatívny vývoj stretnutia a vytvoriť na Slovenky tlak. Tento plán však veľmi rýchlo zlyhal, slovenský kolektív si naďalej sebavedomo išiel za ďalším víťazstvom v C-skupine. Oproti predošlým stretnutiam hral koncentrovanejšie a v polovici tretej štvrtiny už viedol 20-bodovým rozdielom. Domáci tím sa síce v závere tretej štvrtiny mierne vzchopil, ale len korigoval zo svojho pohľadu skóre na 39:56 pred záverečnou časťou. V štvrtej 10-minútovke dostali hlavné slovo na oboch stranách ofenzívy, Slovensko si naďalej bezpečne udržiavalo potrebný odstup od Rumunska. Do hry sa v tejto časti dostali premiérovo v ženskej reprezentácii aj Szmereková s Užovičovou, spolu so spoluhráčkami sa napokon mohli radovať z jasného triumfu.
prvá fáza kvalifikácie ME 2027 - C-skupina:
Rumunsko - SLOVENSKO 56:88 (29:38)
najviac bodov Rumunska: Armanuová 13, Maneová 10, Bobarová a Orbanová po 9
Slovensko: Páleníková 16, Dudášová a Martišková po 11, Jakubcová 6, Moravčíková 5 (Lambertová 15, Mikulášiková 11, Mištinová 8, Tarkovičová 3, Szmereková 2, Užovičová 0)
TH: 18/15 - 22/18, fauly: 19 - 21, trojky: 5 - 8, rozhodovali: Lučič, Vujičičová (obaja Č. Hora), Iuriiová (Mol.), štvrtiny: 19:17, 10:21, 10:18, 17:32.
ďalší program Slovenska v C-skupine prvej fázy kvalifikácie ME 2027:
11. marca 2026: Poľsko - SLOVENSKO
14. marca 2026: SLOVENSKO - Cyprus
17. marca 2026: SLOVENSKO - Rumunsko
