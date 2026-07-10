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Slovenské derby s rekordným počtom kobýl, bude ich viac ako žrebcov
Na trati 2400 m, čo na starohájskom hipodróme znamená jeden a pol oválu, bude v hre 40-tisíc eur.
Autor TASR
Bratislava 10. júla (TASR) - Najvýznamnejšie dostihy sezóny 34. Slovenské derby spoločnosti LESY SR budú mať v nedeľu 19. júla o 17.40 h v Bratislave 13 účastníkov – sedem z domácich stajní a šeť z českých. Na „modrej stuhe“ aj v priamom prenose na STVR Šport pobeží až sedem kobýl. Je to rekord a tento kontingent dokonca prevyšuje počet žrebcov.
Na trati 2400 m, čo na starohájskom hipodróme znamená jeden a pol oválu, bude v hre 40-tisíc eur. Vlastník víťazky či víťaza získa 18-tisíc eur. Prémie sú určené pre najlepších siedmich. Účasť pri prihláške k štandardnému marcovému termínu stojí 1968 eur. Rentuje sa od piateho miesta nahor. Ďalších 13.600 eur je k dispozícii vo forme sprievodných stimulov pre domácich chovateľov a majiteľov koní.
„Derby je každoročne už od sezóny 1993 oslavou slovenského turfu. Verím, že aj tento ročník to potvrdí svojou gracióznosťou a úrovňou. Všetkým priamym účastníkom želám bezpečný priebeh a úspešný výsledok. Osobne som asi najviac zvedavá na to, ako si bude počínať kobylka Zuri,“ uviedla v tlačovej správe Silvia Vela Csomorová, riaditeľka Závodiska Bratislava.
Dostihová autorita SR uzavrela štartovú listinu v piatok napoludnie. Následne sa konal žreb štartových čísel účastníkov Slovenského derby. Štýlovo a príznačne sa udial v pedoku, kde o deväť dní bude bezprostredne pred dostihmi krúžiť štvornohá elita. Žreb spojený s mediálnym brífingom vykonala herečka a moderátorka Karin Haydu. „Som veľmi rada, že mi túto rolu zverili už tretíkrát. Keď ma oslovili prvý raz, bola to pre mňa veľká pocta. Kone sú nádherné zvieratá a Slovenské derby patrí medzi tie najvýnimočnejšie udalosti,“ skonštatovala Karin Haydu.
Na doterajších 33 ročníkoch šesťkrát triumfovali kone so štartovým číslom 3 – teraz ho bude mať česká Bedda Vita. Päť prvenstiev zaznamenali aktéri s číslom 12. Štyri úspechy majú na konte nositelia čísel 4 (aj vlani Torin) a 6. Tri razy sa presadili uchádzači s číslom 8. Po dve víťazstvá dosiahli adepti s číslami 1, 2, 5 a 11. Jeden zásah zvládli čísla 7, 10 a 13. Dosiaľ sa nepodarilo vyhrať žiadnemu ašpirantovi s číslom 9 (aktuálne Piadora).
Na derby sa v minulosti predstavilo spolu 397 koní, teda v priemere čosi vyše 12 ročne. Z nich bolo 369 žrebcov (93 %) a len 28 kobýl (7 %). Maximom pred sezónou 2026 bolo 5 kobýl z vlaňajška. Z kobýl dokázali preniknúť do prehľadu víťazov Zoriana (2017) a Francis Gold (2024). „Na štarte teraz bude slovenský chov zastupovať Zorianina dcéra Zuri z PD Senica. Jej triumf by bol naozaj obrovským unikátom. Museli by sme zájsť až do 19. storočia v Anglicku, aby sme našli rovnakú udalosť v rámci derby v jednej krajine – aj to išlo o matku a syna, nie dcéru“ upozornil na kuriozitu vedúci oddelenia marketingu a plemennej knihy Ján Valtýni.
„Koncom júna na Českom derby v Prahe prvýkrát vyhral beluš. U nás pre zmenu môže premiérovo triumfovať dáma v sedle. Džokejky budú štyri: Rebeka Göncziová, Martina Havelková, Sofie Kvízová a Petra Zedková. Navyše, zhodou okolností všetky v sedlách kobýl,“ pridal ďalšiu perličku vedúci technického úseku Vladimír Šak.
Vopred je isté, že tzv. Trojkoruna v tejto sezóne – na rozdiel od predchádzajúcej, keď ju ako tretí v histórii dobyl Torin – odolá. Premiant májovej Veľkej jarnej ceny (1700 m) v Bratislave Dark Attack totiž absentuje, zameriava sa na kratšie vzdialenosti. Slovenský St. Leger (2800 m) ako záverečná klasika príde v Petržalke na rad 20. septembra.
Vrcholné podujatie slovenského turfového kalendára sa v nedeľu 19. júla začne o 14.00 h. Záverečné deviate dostihy odštartujú o 18.50 h. Súčasťou derby-popoludnia bude pestrý a atraktívny sprievodný program.
Na trati 2400 m, čo na starohájskom hipodróme znamená jeden a pol oválu, bude v hre 40-tisíc eur. Vlastník víťazky či víťaza získa 18-tisíc eur. Prémie sú určené pre najlepších siedmich. Účasť pri prihláške k štandardnému marcovému termínu stojí 1968 eur. Rentuje sa od piateho miesta nahor. Ďalších 13.600 eur je k dispozícii vo forme sprievodných stimulov pre domácich chovateľov a majiteľov koní.
„Derby je každoročne už od sezóny 1993 oslavou slovenského turfu. Verím, že aj tento ročník to potvrdí svojou gracióznosťou a úrovňou. Všetkým priamym účastníkom želám bezpečný priebeh a úspešný výsledok. Osobne som asi najviac zvedavá na to, ako si bude počínať kobylka Zuri,“ uviedla v tlačovej správe Silvia Vela Csomorová, riaditeľka Závodiska Bratislava.
Dostihová autorita SR uzavrela štartovú listinu v piatok napoludnie. Následne sa konal žreb štartových čísel účastníkov Slovenského derby. Štýlovo a príznačne sa udial v pedoku, kde o deväť dní bude bezprostredne pred dostihmi krúžiť štvornohá elita. Žreb spojený s mediálnym brífingom vykonala herečka a moderátorka Karin Haydu. „Som veľmi rada, že mi túto rolu zverili už tretíkrát. Keď ma oslovili prvý raz, bola to pre mňa veľká pocta. Kone sú nádherné zvieratá a Slovenské derby patrí medzi tie najvýnimočnejšie udalosti,“ skonštatovala Karin Haydu.
Na doterajších 33 ročníkoch šesťkrát triumfovali kone so štartovým číslom 3 – teraz ho bude mať česká Bedda Vita. Päť prvenstiev zaznamenali aktéri s číslom 12. Štyri úspechy majú na konte nositelia čísel 4 (aj vlani Torin) a 6. Tri razy sa presadili uchádzači s číslom 8. Po dve víťazstvá dosiahli adepti s číslami 1, 2, 5 a 11. Jeden zásah zvládli čísla 7, 10 a 13. Dosiaľ sa nepodarilo vyhrať žiadnemu ašpirantovi s číslom 9 (aktuálne Piadora).
Na derby sa v minulosti predstavilo spolu 397 koní, teda v priemere čosi vyše 12 ročne. Z nich bolo 369 žrebcov (93 %) a len 28 kobýl (7 %). Maximom pred sezónou 2026 bolo 5 kobýl z vlaňajška. Z kobýl dokázali preniknúť do prehľadu víťazov Zoriana (2017) a Francis Gold (2024). „Na štarte teraz bude slovenský chov zastupovať Zorianina dcéra Zuri z PD Senica. Jej triumf by bol naozaj obrovským unikátom. Museli by sme zájsť až do 19. storočia v Anglicku, aby sme našli rovnakú udalosť v rámci derby v jednej krajine – aj to išlo o matku a syna, nie dcéru“ upozornil na kuriozitu vedúci oddelenia marketingu a plemennej knihy Ján Valtýni.
„Koncom júna na Českom derby v Prahe prvýkrát vyhral beluš. U nás pre zmenu môže premiérovo triumfovať dáma v sedle. Džokejky budú štyri: Rebeka Göncziová, Martina Havelková, Sofie Kvízová a Petra Zedková. Navyše, zhodou okolností všetky v sedlách kobýl,“ pridal ďalšiu perličku vedúci technického úseku Vladimír Šak.
Vopred je isté, že tzv. Trojkoruna v tejto sezóne – na rozdiel od predchádzajúcej, keď ju ako tretí v histórii dobyl Torin – odolá. Premiant májovej Veľkej jarnej ceny (1700 m) v Bratislave Dark Attack totiž absentuje, zameriava sa na kratšie vzdialenosti. Slovenský St. Leger (2800 m) ako záverečná klasika príde v Petržalke na rad 20. septembra.
Vrcholné podujatie slovenského turfového kalendára sa v nedeľu 19. júla začne o 14.00 h. Záverečné deviate dostihy odštartujú o 18.50 h. Súčasťou derby-popoludnia bude pestrý a atraktívny sprievodný program.
Štartová listina 34. Slovenského derby spoločnosti LESY SR, najvýznamnejších dostihov sezóny (Bratislava, Petržalka-Starý háj, nedeľa 19. júla, 17.40 h):
1 Rabbit Time Test (Jan Verner) ČR
2 Ulyss Queen* (Petra Zedková) SR
3 Bedda Vita* (Tomáš Roman) ČR
4 Habanero (Jaroslav Línek) SR
5 Sedmag (Petr Foret) ČR
6 Katla* (Sofie Kvízová) ČR
7 Zinzala* (Martin Laube) SR
8 Be My Person* (Tomáš Lukášek) ČR
9 Piadora* (Rebeka Göncziová) SR
10 Earnest (Jiří Palík) ČR
11 Huge Saturn (Monir Madihi) SR
12 Zuri* (Martina Havelková) SR
13 Alma De Fuego (Szczepan Mazur) SR
/* - kobyla/
1 Rabbit Time Test (Jan Verner) ČR
2 Ulyss Queen* (Petra Zedková) SR
3 Bedda Vita* (Tomáš Roman) ČR
4 Habanero (Jaroslav Línek) SR
5 Sedmag (Petr Foret) ČR
6 Katla* (Sofie Kvízová) ČR
7 Zinzala* (Martin Laube) SR
8 Be My Person* (Tomáš Lukášek) ČR
9 Piadora* (Rebeka Göncziová) SR
10 Earnest (Jiří Palík) ČR
11 Huge Saturn (Monir Madihi) SR
12 Zuri* (Martina Havelková) SR
13 Alma De Fuego (Szczepan Mazur) SR
/* - kobyla/