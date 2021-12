Slovenské florbalistky rozdrvili USA, podľa Jedličku bol súper slabý

MS žien

play off o štvrťfinále:



SLOVENSKO - USA 20:0 (4:0, 6:0, 10:0)



Góly: 1. Grossová (Faktorová), 8. Klapitová (Červená), 11. Chúpeková (Červená), 16. Červená (Belicová), 22. Klapitová (Ďuríková), 27. Ferenčíková (Šponiarová), 28. Chúpeková (Červená), 30. Belicová (Chúpeková), 33. Ferenčíková, 37. Ferenčíková (Kvasková), 47. Šponiarová (Ferenčíková), 49. Šponiarová (Ďuríková), 50. Červená (Chúpeková), 50. Kvasková (Ferenčíková), 52. Grossová (Drábeková), 53. Šponiarová (Červená), 54. Kvasková (Šponiarová), 58. Hudáková (Šponiarová), 58. Červená (Chúpeková), 60. Kvasková. Rozhodovali: Andersson a Eliasson (obaja Švéd.), vylúčené: 0:1, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 107 divákov.



Zostava SR: Dupčáková (Mládenková) – Buková, Kocúrová, Faktorová, Grossová, Dobošová – Klapitová, Robová, Červená, Belicová, Chúpeková – Pudišová, Ďuríková, K. Hudáková, Šponiarová, Ferenčíková - P. Hudáková, Kvasková, Drábeková

hlasy po zápase (zdroj: szfb.sk)



Michal Jedlička, tréner SR: "Splnili sme, čo sme si predsavzali. Snažili sme sa neustále hrať s loptičkou a byť nebezpeční. Nesmieme mať však hlavy vysoko, pretože súper bol slabý. Američanky sa snažili, išli do toho naplno, no to ešte nestačí, aby boli konkurencieschopné. So Švajčiarkami sme ešte pod mojim vedením nehrali. Pokúsime sa ich zaskočiť. Bude to však ťažké, majú veľmi dobrý tím."



Denisa Ferenčíková, najužitočnejšia hráčka zápasu: "Urobili sme si chuť. Na začiatku sme boli trochu netrpezlivé, snažili sme sa dávať góly rýchlo. Potom sme sa upokojili a začalo to padať. Ako príprava pred štvrťfinále nám tento zápas pomohol. Švajčiarky sú najvyššia trieda, zápas bude ťažký. Chceme niečo ukázať, uvidíme ako sa to bude vyvíjať."

ďalšie výsledky play off o štvrťfinále:



Lotyšsko - Nórsko 6:9

Nemecko - Dánsko 4:5 pp a sn

Uppsala 1. decembra (TASR) - Slovenské florbalistky suverénne postúpili medzi najlepšiu osmičku na MS vo švédskej Uppsale. V stredajšom zápase play off o postup do štvrťfinále deklasovali hráčky USA 20:0. V súboji o postup medzi najlepšie štyri reprezentácie turnaja nastúpia proti obhajkyniam striebra zo Švajčiarska. Duel je na programe v piatok 3. decembra o 19.00.Slovenky obsadili v základnej skupine 3. priečku vo výkonnostne silnejšej B-skupine a proti druhému tímu C-skupiny tak boli favoritkami. Papierové predpoklady potvrdzovali od úvodných minút. Súperkám neumožnili skórovať ani raz. Denisa Ferenčíková a Michaela Šponiarová rozvlnili sieť trikrát.