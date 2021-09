Slovenské florbalistky prehrali na úvod so Švédkami 2:4

B-skupina:



Slovensko - Švédsko 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)



Góly: 33. Pudišová (Papierniková), 43. Štefanková (Chupeková) – 13. Astromová (Othbergová), 21. Othbergová (Astromová), 52. Karlssonová (Ohgrenová), 60. Ekenlindenová (Ekstromová)

hlasy po zápase (szfb.sk):



Jiří Typl, tréner SR: "Z našej strany to bol pekný a vydarený zápas, ktorý sa Švédkam zrejme nepodaril podľa ich predstáv. Dievčatá plnili pokyny a vynaložili veľkú snahu. Pokračujeme ďalej, zajtra nás čaká druhý náročný súboj proti Češkám."



Nina Vartovníková, najlepšia hráčka a brankárka SR: "Bol to veľmi náročný zápas, do ktorého sme vstúpili s tým, že budeme zodpovedne plniť všetky pokyny trénera a budeme robiť všetko, čo bude v našich silách, aby sme odohrali dobrý duel. Myslím, že sa nám to podarilo."

Uppsala 1. septembra (TASR) - Slovenské juniorské florbalistky odštartovali MSJ v Uppsale prehrou. V stredajšom stretnutí B-skupiny podľahli domácimi Švédkam 2:4.