Slovenské florbalistky vyhrali nad Lotyšskom, zahrajú si o 5. miesto

MS florbalistiek - štvrťfinále:



Lotyšsko - SLOVENSKO 4:6 (0:2, 1:2, 3:2)



Góly: 21. Salacieteová (Derupová), 48. Egliteová (Zamecová), 58. Garbareová (Roziteová), 59. Ankudinovová (Gaugereová) - 1. K. Hudáková (Šponiarová), 13. Šponiarová (Klapitová), 23. Červená (Belicová), 34. Šponiarová (Pudišová), 44. P. Hudáková (Mládenková), 50. Mrázová (Žikavská). Rozhodovali: Teo C., Bin Lin (Singapur).

Singapur 9. decembra (TASR) - Slovenské florbalistky zvíťazili v sobotňajšom zápase skupiny o 5. až 8. miesto na majstrovstvách sveta nad Lotyšskom 6:4. Na šampionáte v Singapure si tak zahrajú o konečnú piatu priečku proti lepším zo súboja medzi Poľskom a Dánskom.Slovenky sa ujali vedenia už v úvodnej minúte, keď sa presadila K. Hudáková a v prvom dejstve pridala druhý presný zásah Šponiarová. Lotyškám sa podarilo znížiť v úvode druhej časti, no na gól Salacieteovej z 21. minúty odpovedala ihneď Červená. V 34. minúte sa druhýkrát v zápase presadila Šponiarová a Slovenky viedli už 4:1. Na rozdiel štyroch gólov upravila v 44. minúte P. Hudáková a po góle Mrázovej desať minút pred koncom svietilo na ukazovateli skóre 6:2. Lotyšsky ešte v závere skresali z manka, ale vyrovnať sa im nepodarilo ani pri hre bez brankárky.Slovenské reprezentantky na tohtoročných MS ani na siedmy pokus neprenikli medzi najlepšiu štvorku, no stále môžu splniť svoj cieľ, ktorým je zisk piateho miesta. Vyrovnali by tým svoje najlepšie umiestenie z MS 2017 v Bratislave.