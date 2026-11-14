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Slovenské florbalistky zdolali Španielky 11:0 a postúpili
O ich konečnom umiestnení v B-skupine sa rozhodne v zápase proti Češkám, na programe je v sobotu od 13.00.
Autor TASR
El Escorial 13. novembra (TASR) - Slovenské florbalistky si vybojovali postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. Vo svojom treťom kvalifikačnom zápase zdolali v piatok domáce Španielky 11:0 a pripísali si tretie víťazstvo. O ich konečnom umiestnení v B-skupine sa rozhodne v zápase proti Češkám, na programe je v sobotu od 13.00.
Zverenky Tomáša Martiníka predtým zvíťazili nad Nemkami jednoznačne 6:1 a Rakúsko zdolali vysoko 19:1. Na 2. mieste tabuľky majú spolu s vedúcimi Češkami plný počet 6 bodov.
Na šampionát vo fínskom Turku (3. – 11. decembra 2027) sa kvalifikujú prvé tri tímy zo skupiny.
kvalifikácia MS 2027 žien - B-skupina:
hlasy po zápase /zdroj szfb.sk/:
Zuzana Jelínková, asistentka trénera Slovenska: „Tento súboj bol pre nás kľúčový, pretože sme si v ňom mohli zabezpečiť postup na šampionát čo sa nám napokon podarilo. Cieľ bol splnený a duel s Českom bude čerešničkou na torte. Čaká nás najťažší zápas. Stretnú sa dve družstvá, ktoré neboli doteraz zdolané. Už sa na to tešíme a uvidíme, čo nám táto konfrontácia prinesie.“
Linda Pudišová, najlepšia hráčka Slovenska: „Mali sme trochu pomalší štart, no neskôr sme sa do toho dostali. Španielky boli celkom rýchle a snaživé, no konečné víťazstvo nás teší a taktiež skutočnosť, že sme si zabezpečili postup na MS. Čaká nás súboj s Českom, ktorý je tímom svetovej TOP 4, čiže to bude veľmi náročné. My sa všetky tešíme a ideme si to spoločne užiť.“
ďalší výsledok:
Zverenky Tomáša Martiníka predtým zvíťazili nad Nemkami jednoznačne 6:1 a Rakúsko zdolali vysoko 19:1. Na 2. mieste tabuľky majú spolu s vedúcimi Češkami plný počet 6 bodov.
Na šampionát vo fínskom Turku (3. – 11. decembra 2027) sa kvalifikujú prvé tri tímy zo skupiny.
kvalifikácia MS 2027 žien - B-skupina:
SLOVENSKO - Španielsko 11:0 (4:0, 5:0, :)
Góly: 5. Osuská (Mrázová), 6. Grossová (Konečná) 10. Červená (Chúpeková), 16. Hrabovská (Pudišová), 24. Červená (Pudišová), 27. Ragačová (Žikavská), 29. Hrabovská (Červená), 33. Žikavská (Osuská), 34. Červená (Hrabovská), 45. Konečná (Pudišová), 45. Krčmáriková (Grossová). Rozhodovali: Rampoldi, Crivelli (obaja Švajč.), vylúčené: 3:1, presilovky a oslabenia: 0:0.
Zostava SR: Farulová - Hrabovská, Pudišová, Vendžúrová, Krčmáriková, Mrázová, Ragačová, Varošová - Chúpeková, Dobošová, Červená - Žikavská, Grossová, Sabolová - Knotková, Kamenská, Osuská - Pintérová, Konečná
Góly: 5. Osuská (Mrázová), 6. Grossová (Konečná) 10. Červená (Chúpeková), 16. Hrabovská (Pudišová), 24. Červená (Pudišová), 27. Ragačová (Žikavská), 29. Hrabovská (Červená), 33. Žikavská (Osuská), 34. Červená (Hrabovská), 45. Konečná (Pudišová), 45. Krčmáriková (Grossová). Rozhodovali: Rampoldi, Crivelli (obaja Švajč.), vylúčené: 3:1, presilovky a oslabenia: 0:0.
Zostava SR: Farulová - Hrabovská, Pudišová, Vendžúrová, Krčmáriková, Mrázová, Ragačová, Varošová - Chúpeková, Dobošová, Červená - Žikavská, Grossová, Sabolová - Knotková, Kamenská, Osuská - Pintérová, Konečná
hlasy po zápase /zdroj szfb.sk/:
Zuzana Jelínková, asistentka trénera Slovenska: „Tento súboj bol pre nás kľúčový, pretože sme si v ňom mohli zabezpečiť postup na šampionát čo sa nám napokon podarilo. Cieľ bol splnený a duel s Českom bude čerešničkou na torte. Čaká nás najťažší zápas. Stretnú sa dve družstvá, ktoré neboli doteraz zdolané. Už sa na to tešíme a uvidíme, čo nám táto konfrontácia prinesie.“
Linda Pudišová, najlepšia hráčka Slovenska: „Mali sme trochu pomalší štart, no neskôr sme sa do toho dostali. Španielky boli celkom rýchle a snaživé, no konečné víťazstvo nás teší a taktiež skutočnosť, že sme si zabezpečili postup na MS. Čaká nás súboj s Českom, ktorý je tímom svetovej TOP 4, čiže to bude veľmi náročné. My sa všetky tešíme a ideme si to spoločne užiť.“
ďalší výsledok:
Rakúsko - Česko 1:25 (0:8, 1:11, 0:6)
ďalší program B-skupiny kvalifikácie MS 2027:
sobota 14. novembra
13.00 Česko – SLOVENSKO
19.00 Španielsko – Nemecko
tabuľka B-skupiny:
1. Česko 3 3 0 0 66:3 6
2. SLOVENSKO 3 3 0 0 36:2 6
3. Nemecko 3 1 0 2 16:24 2
-----------------------------
4. Španielsko 3 1 0 2 11:38 2
5. Rakúsko 3 0 0 3 6:68 0
ďalší program B-skupiny kvalifikácie MS 2027:
sobota 14. novembra
13.00 Česko – SLOVENSKO
19.00 Španielsko – Nemecko
tabuľka B-skupiny:
1. Česko 3 3 0 0 66:3 6
2. SLOVENSKO 3 3 0 0 36:2 6
3. Nemecko 3 1 0 2 16:24 2
-----------------------------
4. Španielsko 3 1 0 2 11:38 2
5. Rakúsko 3 0 0 3 6:68 0