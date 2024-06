Slovenské futbalistky hostia Srbky, Švihorík: Zvýšiť efektivitu

Trnava 3. júna (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky čaká v utorok v Trnave (18.00 h) ďalší zápas v B-divízii kvalifikácie ME, v ktorom budú chcieť odplatiť minulotýždňovú prehru Srbsku (1:2). Asistent trénera Michal Švihorík verí, že ak jeho družstvo zlepší efektivitu, dokáže proti súperkám z Balkánu uspieť.



Slovenky nastúpili v Belehrade v oklieštenej zostave bez viacerých opôr. Už v deviatej minúte sa však ujali vedenia zásluhou Martiny Šurnovskej, no domáce hráčky dokázali vývoj otočiť. Slovenské reprezentantky mali niekoľko výborných príležitostí na vyrovnanie, no uchmatnúť aspoň bod sa im nepodarilo. "Šancí sme si vypracovali dosť, v konečnom dôsledku sa to ukázalo aj pri konečnom vyhodnotení a analýze zápasu. Dievčatám sme nastrihali viacero naozaj dobrých príležitostí a v tomto kontexte nás veľmi mrzí, že sme minimálne bod v Srbsku nezískali," vrátil sa k hodnoteniu piatkového zápasu Švihorík.



Zároveň nadviazal aj na prípravy pred druhou konfrontáciou so Srbskom v priebehu štyroch dní. Podľa Švihoríka existuje kľúčový faktor, ktorý môže preklopiť misky váh na stranu Sloveniek: "Najväčší rozdiel bol v efektivite, oni boli o jednu šancu efektívnejšie. My keď ju zvýšime, tak som presvedčený, že uspejeme. Góly, ktoré sme inkasovali, neboli po top vypracovaných šanciach, aké sme si vytvorili my."



Asistent hlavného kouča Petra Kopúňa vyzdvihol aj charakter tímu. Pri absencii kľúčových hráčok Dominiky Škorvánkovej či Tamary Morávkovej, sa ukázali v dobrom svetle náhradníčky. "Dievčatá nás veľmi milo prekvapili. Aj sme si to zhodnotili, že všetky striedajúce hráčky boli mladé a s minimom reprezentačných skúseností. Naskočili veľmi dobre a boli platné, v tomto smere je to veľké pozitívum," povedal Švihorík. Jeho kolega Kopúň bezprostredne po stretnutí v Belehrade avizoval, že ďalšie hráčky hlásili zdravotné problémy, no tieto ťažkosti sa podľa Švihoríka neukázali ako závažné: "Lekársky tím na to skvele zareagoval, ihneď na dnešnom tréningu máme všetky hráčky k dispozícii. Predsa je koniec sezóny, dievčatá majú v nohách veľa zápasov. Skôr to boli únavové veci, ktoré neboli nejakým dôsledkom zranenia v zápase."



Slovenkám v polovici kvalifikácie patrí tretia priečka so ziskom troch bodov za víťazstvo nad Izraelom (2:0). Do baráže postupuje práve trojica tímov, ktoré sa neskôr stretnú so súpermi z vyššej A-divízie. Prvé Škótky a druhé Srbky majú zhodne po sedem bodov. "Dali sme si spoločný cieľ sa kvalifikovať do baráže na jeseň. Ak to bude z tretieho miesta, tak to bude trochu mrzieť, pretože sme videli, že na Srbky máme. Určite by sme chceli byť druhé, no záleží to od druhého duelu so Srbskom a od júlového zrazu," poznamenala pred pondelňajším tréningom na štadióne Antona Malatinského stredopoliarka Ľudmila Maťavková. Ak sa chcú Slovenky udržať v boji o prvé dve priečky, musia Srbkám odplatiť prehru z Belehradu, čo si uvedomuje aj stredopoliarka belgického Anderlechtu: "Myslím si, že každá má veľkú motiváciu to Srbkám vrátiť."