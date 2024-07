Slovenské futbalistky prehrali s favorizovanými Škótkami 0:2

kvalifikácia na ME 2025



2. skupina B-divízie:



SLOVENSKO - Škótsko 0:2 (0:0)



Góly: 46. a 71. Emslieová. Rozhodovali: Čeliková - Tanovičová, Dosenová (všetky Bos.), ŽK: Kaláberová - Dochertyová, Thomasová, 675 divákov.



SR: Korenčiová - Vredíková (85. Vojteková), Bartovičová, Košíková, Horváthová, Hmírová (67. Morávková) - Šurnovská (85. Fabová), Maťavková, Kaláberová - Panáková (67. Škerdová), Mikolajová (90.+4 Ferencová)



Škótsko: Cumingsová - Smithová (81. Napierová), Howardová, Corsieová - Dochertyová, Cuthbertová (72. Rodgersová), Kerrová, Cornetová (90.+1 J. Clarková), Emslieová - Thomasová (73. Howatová), Hansonová (72. Evansová)

tabuľka:



1. Škótsko 5 4 1 0 12:1 13



2. Srbsko 4 3 1 0 10:3 10



3. SLOVENSKO 5 1 0 4 3:9 3



4. Izrael 4 0 0 4 3:15 0

Nitra 12. júla (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky zaznamenali štvrtú prehru v kvalifikácii ME 2025. V piatkovom zápase 2. skupiny B-divízie podľahli v Nitre favorizovanému Škótsku 0:2. Rozhodkyne z Bosny a Hercegoviny v 58. minúte prerušili duel pre silnú búrku a hra pokračovala až po 45 minútach. Stretnutie sledovalo 675 divákov, čo je najvyššia návšteva v histórii ženského národného tímu.Slovenky potrebovali na zaistenie si postupu do baráže o postup získať aspoň bod. Remízový stav držali v úvodnom dejstve, no už 40 sekúnd po zmene strán inkasovali. Následne sa nad štadiónom pod Zoborom prehnala veľká búrka, ktorá prinútila organizátorov duel prerušiť. Družstvo trénera Petra Kopúňa čaká ešte jeden zápas, keď sa 16. júla predstaví na neutrálnej pôde v Maďarsku proti poslednému Izraelu.Škótky od úvodu potvrdzovali kvalitu a blízko k otváraciemu gólu bola v siedmej minúte Cornetová. Slovenky hrali zasunuté v defenzívnom bloku a čakali na brejkové príležitosti. Jedna sa črtala v úvodnej desaťminútovke, keď Hmírová vystihla na polovici ihriska rozohrávku súperiek, po ľavej strane prenikla až do šestnástky, ale jej spätná prihrávka bola príliš pomalá. V 20. minúte sa v rovnakej pozícii ocitla aj Šurnovská, ktorá mohla strieľať ľavačkou k opačnej žrdi, no po kľučke na pravačku jej hosťujúca obrankyňa loptu odobrala. Dostala sa k nej Hmírová a strelou spoza šestnástky donútila Cumingsovú k zákroku. Na Škótkach bolo cítiť, že im robí problém počasie, keďže počas prvého polčasu sa teplota držala nad 30 stupňov Celzia.Slovenkám nevyšiel vstup do druhého dejstva, keď už po 40 sekundách inkasovali z kopačky Emslieovej. Nad štadión sa blížila obrovská búrka s výraznou bleskovou aktivitou. Niekoľko minút pokračovala hra aj počas intenzívneho lejaku, no v 58. minúte hlavná rozhodkyňa Čeliková prerušila duel. Po takmer hodinovej pauze absolvovali oba tímy krátku rozcvičku a pokračovalo sa v zápase. Veľkú šancu na vyrovnanie mala v 65. minúte Hmírová, ktorá zatvárala zadnú žrď po centri Mikolajovej, ale z bezprostrednej blízkosti namierila hlavičkou do žrde. V 71. minúte vo vlastnom malom vápne nešťastne odkopla loptu Maťavková, pričom trafila priamo nohu atakujúcej Emslieovej a škótska útočníčka spečatila triumf svojho tímu.