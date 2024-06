Slovenské futbalistky prehrali v Trnave so Srbkami 0:4

kvalifikácia na ME 2025:



2. skupina B-divízie:



SLOVENSKO - Srbsko 0:4 (0:1)



Góly: 35. Damnjanovičová, 55. Vlajničová, 87. Ivanovičová, 90.+4 Matejičová. Rozhodovali: Mularczyková - Dabrowská, Bukarowiczová - Diakowá (všetky Poľ.), ŽK: Maťavková, Vojteková - Milivojevičová, Poljaková, 406 divákov.



SR: Korenčiová - Bartovičová, Fischerová, Vojteková, Horváthová - Hmírová (70. Vredíková), Maťavková, Mikolajová, Škerdová (70. Mazúchová) - Žemberyová (58. Kaláberová), Šurnovská (82. Ferencová)



Srbsko: Kostičová - Petrovičová (58. Ivanovičová), Iličová, Stefanovičová, Vlajničová - Cankovičová, Blagojevičová (64. Matejičová), Milivojevičová - Filipovičová, Damnjanovičová (71. Pavlovičová), Poljaková



ďalší výsledok:



Izrael - Škótsko 0:5 (0:2)



Góly: 14., 74. a 77. Thomasová, 37. Hansonová, 86. Cornetová







tabuľka:



1. Škótsko 4 3 1 0 10:1 10



2. Srbsko 4 3 1 0 10:3 10



3. SLOVENSKO 4 1 0 3 3:7 3



4. Izrael 4 0 0 4 3:15 0

Trnava 4. júna (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky zaznamenali tretiu prehru v kvalifikácii na ME 2025. V utorkovom zápase 2. skupiny B-divízie nestačili v Trnave na Srbsko 0:4. Hráčkam z Balkánu tak neoplatili piatkovú prehru z Belehradu (1:2).Zverenkyne trénera Petra Kopúňa majú za sebou štyri stretnutia a v tabuľke im patrí 3. priečka s tromi bodmi. Tie vybojovali v aprílovom zápase s Izraelom (2:0). Posledné dve skupinové stretnutia ich čakajú v júli, 16. sa predstavia doma proti vedúcim Škótkam a o štyri dni neskôr ich vyzvú posledné Izraelčanky.V úvode zápasu aktivita nechýbala. K štandardnej situácii sa najskôr dostali Srbky, center Čankovičovej však zneškodnila slovenská obrana. S chuťou po góle nastúpili aj Slovenky, do desiatich minút vybojovali dva rohové kopy a zaujímavou šancou sa blysla Bartovičová, priestor medzi troma žrďami však minula. Ku gólu boli Slovenky blízko v 29. minúte, no brankárka Kostičová zachovala zoči-voči Mikolajovej chladnú hlavu a jej pokus vychytala. Naopak, do vedenia sa dostali hosťujúce hráčky v 35. minúte, keď skúsenú Fischerovú prešprintovala Damnjanovičová. Srbky, ktoré zostali mentálne na koni, mohli do konca prvého polčasu aj zvýšiť, strela Damnjanovičovej šla tesne mimo pravej žrde.Po zmene strán boli v útoku aktívnejšie opäť Srbky. Brankárka Korenčiová si na loptu siahla niekoľkokrát a napokon ju v 55. minúte prekonala Vlajničová, ktorej strela sa do priestoru bránky odrazila od brvna. O päť minút neskôr mohli slovenské reprezentantky znížiť, po prihrávke Hmírovej v pokutovom území však Šurnovská prestrelila bránku. Napriek viacerým striedaniam a snahe zdramatizovať zápas domáce hráčky neskórovali. Naopak, na 3:0 z pohľadu Srbiek zvýšila Ivanovičová a víťazstvo Srbiek spečatila v nadstavenom čase striedajúca Matejičová.