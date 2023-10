VIDEO: Slovenské futbalistky vyhrali v B-skupine nad Rumunskom 1:0

Liga národov - ženy, B-divízia



B-skupina:



SLOVENSKO - Rumunsko 1:0 (0:0)



Gól: 64. Mikolajová



hlas po zápase /zdroj: futbalsfz.sk/:



Peter Kopúň, tréner SR: "Prvý polčas sme to neboli my, Rumunky vysunuli hru vysoko a evidentne nás zaskočili. Postupom času sa hra spomaľovala, čo nám v danej chvíli vlastne vyhovovalo a po bezgólovom polčase sme si cez prestávku ozrejmili veci, ktoré musíme robiť inak. Po obrátke to z našej strany bolo iné, lepšie po každej stránke. Gól bol nádherný a po ňom som cítil, že tento tím takto vydretý náskok cez prsty už jednoducho nepustí. Nebol to najpohľadnejší futbal, ale súťažné zápasy sa v dnešnej dobe už na krásu naozaj nehrajú. Máme sedem bodov a pred nami sú dva zápasy, ktoré definitívne rozhodnú, ako na tom sme."







Chorvátsko - Fínsko 0:2 (0:2)



Góly: 5. a 12. Summanenová





tabuľka:



1. Fínsko 4 4 0 0 10:0 12



2. SLOVENSKO 4 2 1 1 5:4 7



3. Chorvátsko 4 1 0 3 2:10 3



4. Rumunsko 4 0 1 3 1:4 1





Senec 31. októbra (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky vyhrali v utorňajšom zápase B-divízie Ligy národov nad Rumunskom 1:0. V tabuľke B-skupiny majú na konte sedem bodov a patrí im priebežne druhá priečka s mankom piatich bodov na jasné líderky z Fínska.Zverenky trénera Petra Kopúňa predtým v skupine prehrali na pôde favorizovaného Fínska 0:4 a doma potom zdolali Chorvátsko 4:0. V Rumunsku v piatok remizovali 0:0. V seneckej odvete strelila víťazný gól Mária Mikolajová v 64. minúte. Jej tím čaká ďalší zápas 1. decembra na pôde Chorvátska.