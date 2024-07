Slovenské futballistky čakajú Škótky, Horváthová:Chceme dobrý výsledok

Nitra 11. júla (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky čaká v piatok 12. júla súboj B-divízie kvalifikácie ME proti favorizovaným Škótkam. Duel je na programe o 19.00 na Štadióne pod Zoborom v Nitre.



V prvom meraní síl s týmto súperom v Škótsku prehrali Slovenky 0:1. "Pre vysoké teploty sme presunuli tréningy na dopoludnie. Podmienky však budú pre nás aj pre súperky rovnaké. Chceme podať taký výkon, ktorý nám prinesie dobrý výsledok," povedala podľa webstránky futbalsfz obrankyňa Andrea Horváthová.



Počas júna odohrali slovenské futbalistky dva zápasy so Srbskom, v Belehrade prehrali 1:2 a v odvete v Trnave vysoko 0:4. "Na tieto zápasy chceme zabudnúť, ani sme sa k ním už nevracali. Sústredíme sa na Škótsko, to je teraz pre nás dôležité," zdôraznila stredopoliarka Ľudmila Maťavková.



Slovenky majú pred záverečnými dvoma zápasmi šancu už iba na postup z tretej priečky, na ktorej priebežne figurujú s tromi bodmi. Už prípadný bod so Škótskom im môže dať definitívu účasti v baráži o postup. Kvalifikačný cyklus uzavrú stretnutím s Izraelom na neutrálnej pôde v maďarskom Budaörsi (16. júla).