Slovenské futsalistky nastúpia so Švédskom, Belgickom a Lotyšskom

žreb kvalifikácie MS 2025:



1. skupina: Taliansko, Chorvátsko, Srbsko, Litva



2. skupina: Maďarsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Nórsko



3. skupina: Ukrajina, Česko, Severné Írsko, Francúzsko



4. skupina: Fínsko, Slovinsko, Moldavsko, Anglicko



5. skupina: Švédsko, Belgicko, SLOVENSKO, Lotyšsko



6. skupina: Poľsko, Holandsko, Kazachstan

Nyon 30. mája (TASR) - Slovenská futsalová reprezentácia žien sa predstaví v 5. skupine kvalifikácie MS 2025 spolu s domácim Švédskom, Belgickom a Lotyšskom. Rozhodol o tom štvrtkový žreb vo švajčiarskom Nyone.Prvé MS vo futsale žien FIFA sa budú hrať v roku 2025 na Filipínach a európska kvalifikácia sa začne októbrovým hlavným kolom. Kvalifikácia prebieha v dvoch fázach, hrá sa formou miniturnajov s jedným usporiadateľom, reprezentácie odohrajú postupne hlavné kolo a elitné kolo. V hlavnom kole štartuje 24 tímov (všetci účastníci okrem Portugalska a Španielska nasadených priamo do elitného kola), ktoré vylosovali do šiestich skupín po štyroch.Všetky miniturnaje sa odohrajú medzi 15. a 20. októbrom 2024. Šiesti víťazi skupín sa kvalifikujú do elitného kola, kde sa pripoja k Portugalsku a Španielsku. Elitné kolo, ktoré vyžrebujú 31. októbra 2024, sa odohrá od 18. do 23. marca 2025, bude pozostávať z dvoch skupín po štyroch. Na MS sa kvalifikujú dvaja najlepší v každej skupine elitného kola. Informoval futsalslovakia.sk.