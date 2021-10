Slovenské futsalistky prehrali aj v treťom zápase

Slovensko - Taliansko 1:12 (0:7)



Gól SR: 22. Lišková

Švédsko - Španielsko 0:7 (0:4)

tabuľka:



1. Španielsko 3 3 0 0 21:2 9 - postup



2. Taliansko 3 2 0 1 15:5 6



3. Švédsko 3 1 0 2 7:13 3



4. SLOVENSKO 3 0 0 3 6:29 0

Halmstad 23. októbra (TASR) - Slovenské futsalistky prehrali aj vo svojom treťom zápase na turnaji hlavnej fázy kvalifikácie budúcoročných ME. V sobotu sa s podujatím vo švédskom Halmstade rozlúčili vysokou prehrou 1:12 s Taliankami.Zverenky trénerov Romana Sedlárika a Mariána Dlobíka absolvovali na tejto úrovni premiéru. Do hlavnej fázy postúpili z kvalifikačného kola spolu s Belgičankami a Holanďankami. V prvom zápase inkasovali debakel s úradujúcimi šampiónkami starého kontinentu zo Španielska (2:12) a v druhom súboji obstáli so cťou proti domácim Švédkam (3:5).Obhajkyne zo Španielska zdolali v sobotu domáci výber Tre kronor vysoko 7:0 a s troma víťazstvami postúpili na finálový turnaj.Na finálový turnaj ME, ktorý sa bude konať v marci 2022, postúpia len štyria víťazi kvalifikačných skupín. Organizovať ho bude jeden z postupujúcich. Final Four ME sa mal pôvodne hrať vo februári tohto roka, odklad spôsobila pandémia COVID-19.