Slovenské hádzanárky absolvujú kvalifikáciu o postup na MS až v marci

Bratislava 15. novembra (TASR) - Slovenské hádzanárky absolvujú turnaj prvej fázy kvalifikácie o postup na MS 2021 až v marci budúceho roka. Pôvodne sa malo v Luxembursku hrať 4. až 6. decembra, Európska hádzanárska federácia (EHF) však pre pandemickú situáciu rozhodla o novom termíne.



"Je to rozumné rozhodnutie vzhľadom na súčasnú situáciu v Európe," reagoval pre web slovakhandball.sk tréner slovenskej reprezentácie Pavol Streicher, ktorého zverenky budú v 1. skupine bojovať o postup s Ukrajinou, Izraelom a domácim Luxemburskom. Nový termín EHF stanovila na 19. až 21. marca. Zo skupiny postúpia do druhej barážovej fázy prvé dva tímy.



Slovenky mali pred decembrovým turnajom absolvovať pôvodne krátku prípravu v Maďarskej hádzanárskej akadémii (NEKA) v meste Balatonboglár s jedným prípravným duelom proti tamojšiemu tímu. "V pondelok sa na Slovenskom zväze hádzanej poradíme, čo budeme robiť. Sústredenie by sme napriek tomu chceli realizovať," uviedol Streicher.



Pre situáciu s koronavírusom nemohli prvé dva zápasy Euro Cupu doma proti Chorvátsku a na pôde Španielska odohrať v novembri ani slovenskí hádzanári.