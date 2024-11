Slovenské hádzanárky absolvujú pred ME kemp a turnaj v Maďarsku

Nominácia hádzanárok SR na tréningový kemp v Šamoríne:



Brankárky: Iryna Jablonská, Barbora Jakubíková (obe MŠK Iuventa Michalovce), Bella Oláhová (HK Slovan Duslo Šaľa)



Pivotky: Kristína Pastorková (HC DAC Dunajská Streda), Diana Michálková (UHC Stockerau/Rak.), Viktória Györiová (Nemzeti Kézilabda Akadémia/Maď.)



Spojky: Karin Bujnochová (Szombathelyi KKA/Maď.), Barbora Lanczová (Mosonmagyoróvár SC/Maď.), Tatiana Šutranová (CS Magura Cisnadie/Rum.), Adriana Holejová (OGC Nice Côte d´Azur Handball/Fr.), Erika Rajnohová (HC DAC Dunajská Streda), Alena Dvorščáková, Dorota Bačenková (obe MŠK Iuventa Michalovce), Olívia Ščípová (HK Slovan Duslo Šaľa)



Krídla: Réka Bíziková (Komáromi KVSE/Maď.), Nicol Nejedlíková (UHC Tulln/Rak.), Martina Popovcová (MŠK Iuventa Michalovce), Lenka Ratvajská, Laura Brezánska (obe HK Slovan Duslo Šaľa)



Bratislava 14. novembra (TASR) - Slovenské hádzanárky absolvujú pred štartom ME 2024 záverečný prípravný kemp a na konci budúceho týždňa aj turnaj JYSK Cup v maďarskom meste Tatabánya. Ich súperkami budú domáce Maďarky a Ukrajinky.V pondelok sa Slovenky stretnú v Šamoríne, kde sa budú pripravovať pod vedením hlavného trénera Jorgeho Dueňasa a jeho asistenta Petra Pčolu. Na reprezentačnú akciu dostalo pozvánku 19 hráčok, ktoré absolvovali aj doterajšie zrazy národného tímu. Jediným nováčikom je 17-ročná krídelníčka zo Šale Laura Brezánska. Tá figurovala aj v nominácii na októbrový Karpatský pohár, no napokon si pre zranenie ramena musí na debut v národnom tíme počkať.V Šamoríne sa na začiatku budúceho týždňa stretne 11 hráčok z domácej MOL ligy a osem legionárok. Do Innsbrucku odletí v utorok 26. novembra 18 hráčok, pripomenul portál slovakhandball.sk. Európsky šampionát v Rakúsku, Maďarsku a Švajčiarsku odštartuje 28. novembra, Slovenky sa v základnej E-skupine v Innsbrucku stretnú s domácim Rakúskom, Slovinskom a Nórskom. Prvé dva tímy postúpia do hlavnej fázy.