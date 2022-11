Slovenské hádzanárky deklasovali Lotyšsko 46:21

I. fáza kvalifikácie na MS 2023 - 1. zápas:



SLOVENSKO - Lotyšsko 46:21 (23:13)



Najviac gólov SR: Bíziková 9, Lanczová 6, Ratvajská a Bujnochová po 5. Rozhodovali: Jakovljevičová, Kovacevičová (obe Srb.), 7 m hody: 4/3 - 5/3, vylúčené: 3:2.



Najviac gólov Lotyšska: Millerová 8, Bilksteová a Reinfeldová po 3



hlasy:

Peter Pčola, asistent trénera SR: "Teší nás víťazstvo, lebo pôjdeme do Lotyšska s pohodlným náskokom. My tréneri sme však k nášmu výkonu stále kritickí. Boli tam totiž jednoduché chyby a navyše sme dostali 21 gólov, čo je od Lotyšska dosť."



Réka Bíziková, krídelníčka SR a najlepšia strelkyňa: "Dosiahli sme dobrý výsledok, ale z môjho pohľadu tam bolo aj dosť veľa chýb, na ktorých musíme ešte popracovať. Potrebujeme zlepšiť najmä obranu."



Karin Bujnochová, spojka SR: "Na začiatku to bolo z našej strany trochu zbytočne nervózne, ale myslím si, že sme mali celý zápas pod kontrolou. O našom postupe je už rozhodnuté."



Šaľa 2. novembra (TASR) - Slovenské hádzanárky vyhrali v úvodnom zápase I. fázy kvalifikácie o postup na MS 2023 nad Lotyšskom vysoko 46:21. Vypracovali si tak výhodnú východiskovú pozíciu pred nedeľným odvetným stretnutím v meste Valmiera.Slovenkám fungoval nový herný systém trénera Jorgeho Dueňasa, ktorý zaznamenal s družstvom prvú súťažnú výhru. Jeho zverenkyne v úvode prehrávali 0:2, rýchlo sa však dostali do tempa a potvrdili úlohu favoritiek.Domáce hráčky sa dostali hneď v úvode k "sedmičke", ktorú nepremenila Lanczová. Istotu tak nadobudla brankárka hostiek Kokinová aj celý jej tím, ktorý išiel do vedenia 2:0. Domáce však zavelili k obratu, vsietili osem gólov za sebou a postupne sa dostali do vedenia 14:4. Obrana, z ktorej pramenila väčšina akcií, následne poľavila a Lotyšky znížili na rozdiel šiestich gólov. Domáci tréner si vypýtal oddychový čas. A ten fungoval, hráčky sa skonsolidovali a prvý polčas ukončili za stavu 23:13.Po prestávke skórovali ako prvé hostky po vylúčení Štefanikovej, zakrátko však odpovedala Ščípová a v 43. minúte už Slovenky viedli o štrnásť gólov (32:18). Následne predviedli šnúru dvanástich gólov po sebe a vysoké vedenie bez problémov udržali.