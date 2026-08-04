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Slovenské hádzanárky do 18 rokov postúpili do štvrťfinále MS
V rozhodujúcom zápase IV. skupiny hlavnej fázy šampionátu v Mioveni zdolali Švajčiarsko 32:27.
Autor TASR,aktualizované
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Mioveni 4. augusta (TASR) - Slovenské hádzanárky do 18 rokov sa prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase IV. skupiny hlavnej fázy šampionátu v Mioveni zdolali Švajčiarsko 32:27. Medzi elitnú osmičku postúpili z prvého miesta, Liliana Gogová sa blysla deviatimi gólmi.
Prvé dva tímy z každej zo štyroch skupín hlavnej fázy postúpia do štvrťfinále. Zvyšné reprezentácie si zahrajú o umiestnenie. Slovenky mali postup vo vlastných rukách a akékoľvek víťazstvo nad Švajčiarskom by ich posunulo do štvrťfinále bez ohľadu na výsledok zápasu Japonsko - Slovinsko, ktorý určí druhého postupujúceho.
Slovenky prehrávali v úvode zápasu 0:2, po dvoch presných zásahoch Gogovej však vyrovnali na 2:2 a po rýchlom protiútoku zakončenom Karkušovou prvýkrát viedli (4:3). Streicherove zverenky pokračovali v disciplinovanom výkone a po trojgólovej šnúre Gogovej si v 13. minúte vypracovali náskok 7:5. V 20. minúte bolo po dvoch góloch Valjentovej 12:9 a švajčiarsky tréner si zobral oddychový čas. Jeho rady však nepomohli a do šatní odchádzali „helvétky“ za stavu 14:18.
Na začiatku druhého dejstva bola po druhý raz v zápase vylúčená Görögová, no vďaka úspešným zákrokom brankárky Augustinovej sa Švajčiarkom nepodarilo skresať manko. Po dvoch zásahoch Gogovej naopak Slovenky viedli už o šesť gólov. Švajčiarky začali hrať vabank bez brankárky a najmä vďaka strelecky disponovanej Mierzwovej dokázali zníziť na rozdiel štyroch gólov, no Slovenky si už záver postrážili.
tabuľka IV. skupiny hlavnej fázy:
1. SLOVENSKO 3 2 0 1 87:81 4*
2. Švajčiarsko 3 2 0 1 99:91 4
3. Slovinsko 2 1 0 1 52:54 2
4. Japonsko 2 0 0 2 61:73 0
* - istý postup do štvrťfinále
Prvé dva tímy z každej zo štyroch skupín hlavnej fázy postúpia do štvrťfinále. Zvyšné reprezentácie si zahrajú o umiestnenie. Slovenky mali postup vo vlastných rukách a akékoľvek víťazstvo nad Švajčiarskom by ich posunulo do štvrťfinále bez ohľadu na výsledok zápasu Japonsko - Slovinsko, ktorý určí druhého postupujúceho.
Hádzaná - MS hráčok do 18 rokov
IV. skupina hlavnej fázy:
SLOVENSKO - Švajčiarsko 32:27 (18:14)
Zostava a góly SR: Stránska, Augustínová - Chrenková, Benedigová, Bölcskeiová 3, Špendlová, Gogová 9/2, Komlósová 2, Valientová 6/1, Karkušová 4, Görögová 5, Ďuranová, Šubjaková 2, Csehová, Sekáčová 1, Némethová
Najviac gólov Švajčiarska: Mierzwová 13, Herrová 4, Emmeneggerová 3, Rozhodovali: Božinovski, Načovski (obaja Mac.), vylúčenia: 2:1, 7 m hody: 4/2 - 2/2
IV. skupina hlavnej fázy:
SLOVENSKO - Švajčiarsko 32:27 (18:14)
Zostava a góly SR: Stránska, Augustínová - Chrenková, Benedigová, Bölcskeiová 3, Špendlová, Gogová 9/2, Komlósová 2, Valientová 6/1, Karkušová 4, Görögová 5, Ďuranová, Šubjaková 2, Csehová, Sekáčová 1, Némethová
Najviac gólov Švajčiarska: Mierzwová 13, Herrová 4, Emmeneggerová 3, Rozhodovali: Božinovski, Načovski (obaja Mac.), vylúčenia: 2:1, 7 m hody: 4/2 - 2/2
Slovenky prehrávali v úvode zápasu 0:2, po dvoch presných zásahoch Gogovej však vyrovnali na 2:2 a po rýchlom protiútoku zakončenom Karkušovou prvýkrát viedli (4:3). Streicherove zverenky pokračovali v disciplinovanom výkone a po trojgólovej šnúre Gogovej si v 13. minúte vypracovali náskok 7:5. V 20. minúte bolo po dvoch góloch Valjentovej 12:9 a švajčiarsky tréner si zobral oddychový čas. Jeho rady však nepomohli a do šatní odchádzali „helvétky“ za stavu 14:18.
Na začiatku druhého dejstva bola po druhý raz v zápase vylúčená Görögová, no vďaka úspešným zákrokom brankárky Augustinovej sa Švajčiarkom nepodarilo skresať manko. Po dvoch zásahoch Gogovej naopak Slovenky viedli už o šesť gólov. Švajčiarky začali hrať vabank bez brankárky a najmä vďaka strelecky disponovanej Mierzwovej dokázali zníziť na rozdiel štyroch gólov, no Slovenky si už záver postrážili.
hlas po zápase /zdroj: JOJ Šport/:
Pavol Streicher, tréner SR: „Podali sme konečne jeden kompaktný a konsolidovaný výkon. Nebol to z našej strany žiaden taktický ťah púšťať najlepšiu švajčiarsku hráčku Mierzwovú do koncovky. Ona dala veľa gólov aj v predchádzajúcich dueloch. Dôležité bolo, aby nás nepreskakovali ich spojky. Je to veľmi cenné víťazstvo, veď Švajčiarky sa v priebehu šampionátu prezentovali kvalitnými výkonmi a do dnešného dňa ešte neprehrali. Je jedno, či budeme hrať vo štvrťfinále s Čiernou Horou alebo so Španielskom, pobijeme sa o postup do semifinále."
Pavol Streicher, tréner SR: „Podali sme konečne jeden kompaktný a konsolidovaný výkon. Nebol to z našej strany žiaden taktický ťah púšťať najlepšiu švajčiarsku hráčku Mierzwovú do koncovky. Ona dala veľa gólov aj v predchádzajúcich dueloch. Dôležité bolo, aby nás nepreskakovali ich spojky. Je to veľmi cenné víťazstvo, veď Švajčiarky sa v priebehu šampionátu prezentovali kvalitnými výkonmi a do dnešného dňa ešte neprehrali. Je jedno, či budeme hrať vo štvrťfinále s Čiernou Horou alebo so Španielskom, pobijeme sa o postup do semifinále."
tabuľka IV. skupiny hlavnej fázy:
1. SLOVENSKO 3 2 0 1 87:81 4*
2. Švajčiarsko 3 2 0 1 99:91 4
3. Slovinsko 2 1 0 1 52:54 2
4. Japonsko 2 0 0 2 61:73 0
* - istý postup do štvrťfinále