Slovenky podľahli Angole 21:23, na šampionáte obsadili 26. miesto

zápas o 25. miesto (Llíria):



Angola - Slovensko 23:21 (11:9)



Najvac gólov Angoly: Kassomaová 6, Guialová 6/1, Nengangová 4/1.

Zostava a góly SR: Oguntoyová, Medveďová, Ivanicjová - Štefaniková 1, Lanczová 2, Rebičová, Trúnková 3, B. Bíziková, Bujnochová 1, R. Bíziková 7/2, Bajčiová 2/2, Holejová 2, Pócsiková 1, Hudáková 2, Pénzesová, Dulinová.

Rozhodovali: Bon-ok Koo, Seok Lee (obaja Kór. rep.), vylúčenia: 5:4, 7m hody: 6/2 - 5/4



ďalšie stredajšie zápasy o umiestnenie



o 27. miesto (Llíria):



Kamerun - Tunisko 29:35 (15:20)



o 29. miesto (Llíria):



Uzbekistan - Paraguaj 33:39 (19:19)



o 31. miesto:



Irán - Čína 10:0 (kontumačne)



Llíria 15. decembra (TASR) - Slovenské hádzanárky obsadili na MS v Španielsku konečné 26. miesto. V stredajšom súboji o umiestnenie v Llírii prehrali s Angolou 21:23 a nedosiahli na Prezidentský pohár, určený pre tímy, ktoré sa neprebojovali do hlavnej fázy turnaja.Proti Angole zostala mimo súpisky kanonierka Simona Szarková z preventívnych dôvodov po zranení kolena. Zverenky trénera Pavla Streichera viedli v súboji proti africkému šampiónovi iba v úvode (1:0 a 3:2) a súper v závere rozhodol o svojom triumfe. Najlepšou strelkyňou slovenského tímu bola Réka Bíziková, autorka siedmich gólov.Slovenky dosiahli na šampionáte bilanciu tri víťazstvá (z toho jedno kontumačne) a štyri prehry. V základnej skupine nezískali ani bod, postupne prehrali s Maďarskom 29:35, Nemeckom 22:36 a Českom 23:24. V II. skupine Prezidentského pohára potom zaznamenali stopercentnú bilanciu, keď zdolali Tunisko 31:27, Paraguaj 33:27 a zápas s Čínou vyhrali kontumačne 10:0, keďže ázijský tím pre koronavírus turnaj nedohral. Prebojovali sa tak do finále Prezidentského pohára.Pre slovenskú reprezentáciu to bol historicky iba druhý štart medzi svetovou elitou, na MS 1995 v Rakúsku a Maďarsku obsadila konečné 12. miesto.Hneď z prvého útoku síce otvorila skóre Réka Bíziková, potom sa však Slovenky ďalších takmer šesť minút nedokázali proti pohyblivej obrane súperiek presadiť. V ofenzíve kopili chyby alebo zakončovali nepresne a iba vďaka brankárke Oguntoyovej sa africkým tím nedostal do viac ako jednogólového náskoku. Réka Bíziková v 9. minúte opäť vrátila náskok svojmu tímu (3:2), ale Angola ako kurzovo jednoznačný favorit duelu skóre otočil a v 13. minúte prvýkrát viedol o dva góly (6:4). Angolčanky držala dôležitými zákrokmi aj brankárka Albertová a jej družstvo si strážilo dvoj-trojgólový náskok až do prestávky. Do kabín išla slovenská ekipa s mankom o dva góly.Medveďová na začiatku druhého polčasu zlikvidovala sedmičku súpera, no Slovenkám sa dlho nedarilo gólovo sa dotiahnuť na súperky. Afričanky viedli už 13:10, potom však doplatili aj na vylúčenia a Hudáková v 40. minúte gólom z diaľky do prázdnej bránky vyrovnala na 14:14. Od stavu 15:15 však nasledovala päťgólová šnúra Angoly na 20:15 a zdalo sa byť rozhodnuté. Slovenky sa však nevzdali, reagovali sériou štyroch zásahov a Bajčiová zo sedmičky znížila v 55. minúte na 19:20. Dramatickú koncovku napokon zvládla lepšie Angola, hoci Medveďová opäť zneškodnila sedmičku, ale chyby v útoku pripravili slovenský tím o možnosť vyrovnať.