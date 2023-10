Slovenské hádzanárky podľahli na úvod kvalifikácie Ukrajine 20:25

prvý zápas:



Ukrajina - SLOVENSKO 25:20 (14:9)



najviac gólov Ukrajiny: Dmitrišinová 5/1, Naumenková 4, Andrijčuková 4/2 - zostava a góly SR: Ivanicjová, Olláhová - Dmytrenková, Popovcová 3, Bíziková 2/1, Pénzesová, Pócsíková 3, Bujnochová 2, Holejová 2, Rajnohová 3, Habánková, Bačenková, Ščípová, Vargová, Trúnková 3, Königová 1. Rozhodovali: Backovič a Palačkovič, vylúčenia: 5:4, 7m hody: 3/4 - 1/1, 300 divákov



Mielec 15. októbra (TASR) - Slovenské hádzanárky vstúpili do kvalifikácie ME 2024 prehrou. Ukrajine podľahli v nedeľňajšom zápase 20:25 a v tabuľke druhej skupiny im tak patrí posledné štvrté miesto. Ich súperkám, ktoré hrali domáci duel v poľskom Mielci v dôsledku vojenskej situácie v ich krajine, patrí druhá priečka.Slovenky boli vo vedení len na začiatku zápasu, jednogólový náskok udržali do štvrtej minúty a inkasovali po vylúčení Barbory Königovej. Ich súperky si vypracovali trojgólový náskok, ktorý postupne zvyšovali, najlepšia strelkyňa v ich družstve bola Diana Dmitrišinová s piatimi presnými zásahmi a jednou premenenou sedmičkou.Zverenky trénera Jorgeho Duenasa tak nenadviazali na predošlé súťažné stretnutie s týmito súperkami. V marci 2021 ich zdolali v kvalifikačnom zápase MS 31:28. Slovensko čaká najbližší duel vo februári proti Nemecku. Jeho úvodný zápas (11.10.) s Izraelčankami odložili pre politickú situáciu v Izraeli na neurčito.