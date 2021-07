Slovenské hádzanárky prehrali na ME do 19 rokov s Ruskami

B-skupina - ME do 19 rokov:



Slovensko – Rusko 27:35 (9:18)



Zostava a góly SR: Voržáčková, P. Kakaščíková – Györiová 3, Dulinová 1, P. Pálová 4/4, N. K. Sedláčková, Pénzes 6, Polievková, Timková, Barbora Lancz 8/1, Zsákovics 1, K. Paulínyová 1, Bírová, Ščípová, D. M. Vargová 1, Dvorščáková 2



pok. hody: 5/5 – 6/6, vylúčené: 4 – 4, rozhodovali: Božinovski a V. Načevski (obaja Sev. Maced.)

Tabuľka B-skupiny:



1. Švédsko 1 1 0 0 37:29 2



2. Rusko 1 1 0 0 35:27 2



3. Slovensko 2 0 0 2 56:72 0



Portugalsko sa z ME odhlásilo.

Celje 9. júla (TASR) - Slovenské hádzanárky prehrali aj vo svojom druhom vystúpení na ME hráčok do 19 rokov. V piatkovom zápase B-skupiny podľahli Ruskám 27:35 a v tabuľke obsadili tretie miesto, ktoré ich posúva do bojov o 9. až 15. miesto.Slovenky odohrali iba dva duely po tom, ako sa Portugalčanky odhlásili z turnaja pre výskyt koronavírusu v tíme. V prvom stretnutí vo štvrtok prehrali so Švédkami 29:37.Hlas (zdroj: slovakhandball.sk):Michal Lukačín, tréner junioriek SR: