Slovenské hádzanárky prehrali s Českom 23:24 a nepostúpili zo skupiny

E-skupina (Llíria):



Česko - Slovensko 24:23 (15:14)



Najviac gólov ČR: Jeřábková 4, Zachová 4/3. Zostava a góly SR: Oguntoyová, Medveďová - Pócsiková, Lanczová 5, Rebičová, Trúnková 3, B. Bíziková 2/1, Bujnochová 3, R. Bíziková 2/1, Bajčiová, Holejová, Szarková 4, Štefániková 4, Hudáková, Némethová. Rozhodovali: Erdogan, Özdeniz (obaja Tur.), vylúčenia: 4:3, ČK: 36. Holanová - 30. Bujnochová, 7m hody: 3/3 - 3/2

Tabuľka:



1. Nemecko 2 2 0 0 67:43 4*

2. Maďarsko 2 2 0 0 67:58 4*

3. Česko 3 1 0 2 74:86 2*

-----------------------------------

4. SLOVENSKO 3 0 0 3 74:95 0



* - postup do hlavnej fázy





Zostávajúci program E-skupiny:



pondelok 6. decembra:

20.30 h Nemecko – Maďarsko

Llíria 6. decembra (TASR) - Slovenské hádzanárky sa nepredstavia v hlavnej fáze MS v Španielsku. V rozhodujúcom súboji o postup zo základnej E-skupiny prehrali v pondelok v Llírii s Českom po dráme 23:24 a v tabuľke obsadili bez bodu poslednú štvrtú priečku. Bojovať tak budú už iba v Prezidentskom pohári o konečné 25. až 32. miesto.Slovenky potrebovali na postup víťazstvo a v prvom polčase viedli v derby aj päťgólovým rozdielom. Na jeho konci videla Karin Bujnochová červenú kartu a v dramatickej koncovke druhého dejstva si Češky ustrážili tesný náskok. Najlepšou strelkyňou slovenského tímu bola Barbora Lanczová s piatimi zásahmi. Proti Česku už nemohla pre svalové zranenie nastúpiť Martina Popovcová, ktorú v zostave nahradila do kádra narýchlo povolaná Monika Pénzesová.Zverenky trénera Pavla Streichera predtým v skupine podľahli Maďarsku 29:35 a Nemecku 22:36. Prvé tri tímy si vybojovali postup do hlavnej fázy, v ktorej sa bude hrať v štyroch šesťčlenných skupinách o prienik do štvrťfinále. Z E-skupiny idú ďalej Nemecko, Maďarsko a Česko. Slovenky sa predstavia v II. skupine Prezidentského pohára, kde ich čakajú v Llírii ešte tri zápasy a na záver duel o konečné umiestnenie.Slovenky začali nervózne, na prvý gól z ruky Szarkovej čakali viac ako sedem minút a iba vďaka brankárke Oguntoyovej neprehrávali v tom momente výraznejšie ako 0:2. V ofenzíve sa trápili, nevychádzali im rýchle protiútoky a lopty im brali aj technické chyby. Češky pôsobili kompaktnejšie a po presnom zásahu Malej v 11. minúte viedli trojgólovým rozdielom 5:2. V presilovej hre potom Szarková a Lanczová znížili na 5:6 a vzápätí opäť Szarková na začiatku 15. minúty vyrovnala skóre. O dve minúty neskôr Slovenky prvýkrát viedli po "delovke" Bujnochovej a šesťgólovú šnúru tímu zavŕšila tá istá hráčka gólom na 12:7 v 21. minúte. Češky proti agresívnej obrane neskórovali takmer sedem minút, potom sa však presadili päťkrát za sebou na 12:12. V závere polčasu videla autorka troch gólov Bujnochová po nešťastnom zákroku červenú kartu za zastavenie protiútoku súpera a Češky išli do kabín s tesným náskokom.Na začiatku druhého polčasu podržala český tím dôležitými zákrokmi brankárka Kudláčková a jej spoluhráčky viedli v 34. minúte 16:14. Szarková v presilovej hre potom vyrovnala na 16:16 a o chvíľu dostala červenú kartu aj česká hráčka Holanová za úder do tváre Lanczovej, čo potvrdili tureckí arbitri rovnako ako pri Bujnochovej po vzhliadnutí videa. Slovenky boli v psychickej výhode, viac ako do jednogólového náskoku sa však dlho nevedeli dostať, keď Réka Bíziková za stavu 19:18 nepremenila sedmičku. Oguntoyová potom opakovane podržala tím v bránke, darilo sa však aj Kudláčkovej na druhej strane a desať minút pred koncom bol stav nerozhodný 21:21. Češky sa potom po dlhšom čase dostali do náskoku po premenenej sedmičke Zachovej. Za nepriaznivého stavu 22:23 zneškodnila Oguntoyová dve šance súperiek, ale Slovenky sa trápili v zakončení a tri minúty pred koncom po strele Jeřábkovej to bolo 24:22 pre Češky, ktorým stačila na postup aj remíza, a v koncovke si tesný náskok postrážili.