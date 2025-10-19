< sekcia Šport
Slovenské hádzanárky prehrali v Euro Cupe doma s Nórskom vysoko 19:31
Holejová síce v úvode stretnutia zo sedemmetrového hodu vyrovnala na 1:1, potom už na palubovke jednoznačne dominoval severský tím.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 19. októbra (TASR) - Slovenské hádzanárky neuspeli ani vo svojom druhom vystúpení v 1. skupine Euro Cupu. V bratislavskej Gopass Aréne prehrali v nedeľu s favorizovaným Nórskom 19:31 a v neúplnej tabuľke sú priebežne na poslednej priečke. V prvom zápase prehrali v Poľsku 20:28, v marci ich čaká dvojzápas so štvrtým účastníkom skupiny Rumunskom.
Úradujúce olympijské víťazky a majsterky Európy z Nórska podľa očakávania herne dominovali a už v prvom polčase si vytvorili výrazný deväťgólový náskok. Zverenky domáceho kouča Jana Beňadika v stretnutí ani raz neviedli, ich najlepšou strelkyňou bola osemgólová Barbora Lanczová. V nórskom drese sa Selma Helen Henriksenová a Emilie Margrethe Hovdenová prezentovali zhodne piatimi presnými zásahmi.
EHF Euro Cup je súťaž určená pre národné tímy, ktoré už majú istú účasť na ME 2026 a nemusia hrať kvalifikáciu. Slovensko bude európsky šampionát na budúci rok spoluorganizovať. Z oboch štvorčlenných skupín postúpia do semifinále prvé dva tímy. V 2. skupine figurujú Dánsko, Maďarsko, Turecko a Česko.
Nedeľňajší duel mal aj charitatívny rozmer. Projekt pod názvom Šport pre život počas „ružového“ októbra pomáha v boji s rakovinou prsníka. Slovenský zväz hádzanej (SZH) sa spojil s hokejovým Slovanom Bratislava a výťažok zo vstupného na októbrových podujatiach putuje na podporu tohto projektu. Slovenky preto nastúpili proti Nórsku v špeciálnej kolekcii ružových dresov.
EHF Euro Cup - 1. skupina:
Slovensko - Nórsko 19:31 (9:18)
Zostava a góly SR: Jablonská, Furgaláková - Pénzesová, Holejová 1/1, Lanczová 8/4, Pastorková 1, Ratvajská 2, Bujnochová 1, Dmytrenková 1, Hudáková, Ščípová 2, Györiová 1, Vargová 1/1, Bačenková, Lengyelová 1, Dvorščáková. Najviac gólov Nórska: Henriksenová 5, Hovdenová 5/2
Rozhodovali: Jakovljevičová, Kovačevičová (obe Srb.), vylúčenia: 4:3, 7m hody: 7/6 - 3/3
Holejová síce v úvode stretnutia zo sedemmetrového hodu vyrovnala na 1:1, potom už na palubovke jednoznačne dominoval severský tím. Breistölová zabezpečila dvoma gólmi za sebou pre svoj tím náskok 3:1 a po desiatich minútach už viedli Nórky 5:2. Domáce po štvrťhodine hry ešte držali prijateľnú dvojgólovú stratu (5:7), nasledovala však šnúra štyroch presných zásahov zo strany súpera. Nórsku dominanciu nezastavil ani oddychový čas domácich a päť minút pred prestávkou mal hosťujúci tím k dobru dvojciferný rozdiel 16:6. V druhom polčase Nórky navyšovali odstup od domácich, v 45. minúte bol na ukazovateli skóre stav 27:14 z ich pohľadu. V domácom tíme sa strelecky dokázala výraznejšie presadiť iba Lanczová, ani ona však nedokázala zabrániť vysokej prehre.
tabuľka:
1. Nórsko 2 2 0 0 60:46 4
2. Poľsko 1 1 0 0 28:20 2
3. Rumunsko 1 0 0 1 27:29 0
4. Slovensko 2 0 0 2 39:59 0
Hlasy po zápase:
Jan Beňadik, tréner SR: „Chceli sme nadviazať na dobré veci z predchádzajúceho zápasu s Poľskom a myslím si, že niektoré veci boli na výbornej úrovni. Dôležité bolo, že sme zlepšili organizáciu hry smerom do útoku, čo sa týka protiútoku a aj hra na postavenú obranu súpera bola oveľa lepšie. Samozrejme, stále sú veci na zlepšenie, ale to je vždy. Celkovo môžem byť spokojný. Nórky síce nehrali v najsilnejšom zložení, ale napriek tomu mali silnú súpisku. Na novembrovom zraze budeme mať väčší priestor na tréning a čakajú nás dva prípravné zápasy s Čínou.“
Barbora Lanczová, najlepšia strelkyňa SR: „Mám zmiešané pocity. Vždy chceme vyhrať, ale myslím si, že napriek prehre sme spravili kus dobrej práce a odohrať takýto zápas s Nórkami je úspech. Sme na dobrej ceste a krok za krokom sa posúvame dopredu. Kvalita nórskych hráčok sa dnes ukázala, ale čím viac budeme pracovať, tak sa aj k takýmto družstvám budeme dostávať výkonnostne bližšie. Ďakujeme fanúšikom za podporu, plná hala nám určite pomohla.“
Diana Mária Vargová, spojka SR: „Určite to bol náročný zápas, ale Nórky to nemali proti nám úplne ľahké. Výsledok je síce jednoznačný, no od prvej do poslednej minúty sme s nimi bojovali. Položili nás technické chyby a nižšia efektivita v útoku, z našej strany je tam však veľký posun k lepšiemu. Rešpekt pred súperom tam bol, no išli sme do všetkého na sto percent. V útoku sme podali určite lepší výkon ako v Poľsku a ani 31 inkasovaných gólov od Nórska nie je až tak veľa.“
nasledujúci program:
nedeľa 19. októbra
18.00 Rumunsko - Poľsko (Craiova)
4./5. marca 2026
Slovensko - Rumunsko
Poľsko - Nórsko
7./8. marca 2026
Rumunsko - Slovensko
Nórsko - Poľsko
