Slovenské hádzanárky prehrali v Euro Cupe doma s Rumunskom 26:32

.
Na snímke zľava Viktoria Györiova (Slovensko) a Gabriela Ostase a Sorina Maria Grozav (Rumunsko) v zápase 1. skupiny Euro Cup: SLOVENSKO - Rumunsko v hádzanej žien 5. marca 2026 v Michalovciach. Foto: TASR - Roman Hanc

V tabuľke sú bez bodu na poslednej štvrtej priečke.

Autor TASR
,aktualizované 
Michalovce 5. marca (TASR) - Slovenské hádzanárky neuspeli ani vo svojom treťom vystúpení v 1. skupine Euro Cupu. V michalovskej Chemkostav Aréne prehrali vo štvrtok s Rumunskom 26:32 a v tabuľke sú bez bodu na poslednej štvrtej priečke.

Slovenky predtým prehrali v Poľsku 20:28 a v Bratislave s topfavoritom skupiny Nórskom 19:31. V nedeľu o 18.00 h nastúpia na odvetný duel s Rumunskom v meste Bistrita. Na čele skupiny sú bez straty úradujúce svetové i európske šampiónky a olympijské víťazky Nórky, ktoré vyhrali v Poľsku 31:24

EHF Euro Cup je súťaž určená pre národné tímy, ktoré už majú istú účasť na ME 2026 a nemusia hrať kvalifikáciu. Slovensko bude v decembri tohto roka európsky šampionát spoluorganizovať. Z oboch štvorčlenných skupín postúpia do semifinále Euro Cupu prvé dva tímy. V 2. skupine figurujú Dánsko, Maďarsko, Turecko a Česko.

V domácom súboji s Rumunkami neviedli zverenky trénera Jana Beňadika ani raz. Krok s favoritom držali v prvom polčase iba v úvodnej desaťminútovke. Bujnochová na začiatku deviatej minúty znížila na 5:6 z pohľadu Sloveniek, nasledovala však šnúra štyroch zásahov súperiek, ktoré si už do prestávky vytvorili rozhodujúci deväťgólový náskok. Domáce hráčky po zmene strán zlepšili hru, mohutne doťahovali a Lanczová osem minút pred koncom zavŕšila zo sedmičky šesťgólovú sériu svojho tímu na 25:27. Rumunky však už potom drámu nepripustili a v závere ešte zvýraznili rozdiel v skóre.



EHF Euro Cup - 1. skupina:

Slovensko - Rumunsko 26:32 (9:18)

Zostava a góly SR: Jablonská, Furgaláková - Pénzesová, Ščípová 2, Lanczová 5/2, Györiová 4, Rajnohová, Bujnochová 3, Vargová 4, Lengyelová, Dvorščáková 1, Popovcová 3, Ratvajská, Pócsíková 3, Bačenková, Geffertová 1. Najviac gólov Rumunska: Grozavová 10/2, Boiciucová 5, Ostaseová a Rosuová po 4

Rozhodovali: Cournilová, Lamourová (obe Fr.), vylúčenia: 3:3, 7m hody: 3/2 - 4/2


Hlasy po zápase /zdroj: Sport TV/:

Jan Beňadik, tréner SR: „Prvý polčas nám nevyšiel, trápili sme sa, chýbala mi tam aj emócia. Bolo tam veľmi veľa jednoduchých chýb. V druhom to bolo iné, zvýšili sme nasadenie i agresivitu, zjednodušili sme hru v útoku a výkon bol oveľa kompaktnejší. Verím, že aspoň ten druhý polčas sa ľuďom páčil. V odvete však musíme v tempe odohrať celých 60 minút a nie len 30.“

Barbora Lanczová, s piatimi gólmi najlepšia strelkyňa SR: „Vôbec nám nevyšiel prvý polčas, či už v obrane alebo v útoku. Z toho sa musíme poučiť, pretože tam bolo príliš veľa chýb. V druhom polčase si myslím, že sme ukázali našu pravú tvár, vrátili sme sa do zápasu a to je pre nás dôležité.“

Soňa Furgaláková, brankárka SR: „V prvom polčase sme hrali v obrane trochu vlažnejšie, pustili sme súperky príliš blízko. V druhom už sme k nim viac pristupovali a aj mne sa potom ľahšie chytalo.“


ďalší výsledok:

Poľsko - Nórsko 24:31 (11:18)



tabuľka:

1. Nórsko 3 3 0 0 91:70 6

2. Rumunsko 3 2 0 1 93:84 4

3. Poľsko 3 1 0 2 81:85 2

4. Slovensko 3 0 0 3 65:91 0



nasledujúci program:

sobota 7. marca:

18.15 Nórsko - Poľsko (Steinkjer)

nedeľa 8. marca:

18.00 Rumunsko - SLOVENSKO (Bistrita)


.

