Slovenské hádzanárky prehrali v Nórsku, Lundeová sa lúčila s kariérou
Na začiatku druhého dejstva navýšili Nórky náskok na priepastných 20 bodov a tréner Beňadik si vzal oddychový čas.
Autor TASR
Kristiansand 12. apríla (TASR) - Slovenské hádzanárky prehrali aj svoj šiesty a posledný zápas v EHF Euro Cupe. V Kristiansande podľahli v nedeľu Nórsku vysoko 19:38, v tabuľke 1. skupiny skončili bez zisku bodu a obsadili posledné štvrté miesto.
Zverenky trénera Jana Beňadika stáli proti superfavoritovi. V októbri mu podľahli na domácej pôde 19:31 a predtým na ME 15:38. Pri absencii Barbory Lanczovej bola najlepšou strelkyňou slovenského tímu Olívia Ščípová so štyrmi presnými zásahmi. Euro Cup hrajú tímy, ktoré už majú isté miesto na tohtoročných ME. Nórky ho majú ako úradujúce majsterky, Slovensky ako hostiteľky. Hlavnou témou pre domácich fanúšikov však bola rozlúčka ikonickej brankárky Katrine Lundeovej, ktorá nastúpila s číslom 16 a striedala v 16. minúte. Kariéru, počas ktorej získala tri olympijské zlatá, tri tituly majsterky sveta, sedem kontinetálnych titulov a sedem primátov v Lige majstorv, ukončila 46-ročná brankárka a najlepšia hádzanárka vôbec v 389. zápase, a to v rodnom meste Kristiansand.
Ako prvé útočili Slovenky, loptu však museli odovzdať pre pasívnu hru. V priebehu prvých piatich minút držali krok a aj vyrovnali na 2:2 zásluhou Bujnochovej a Langyelovej, ktorá prekvapila Lundeovú na bližšej žrdi. Potom však nasledovala 18 minút trvajúca 13-gólová séria domácich, ktorú prerušila až Ščípová gólom na 3:15. Do prestávky ešte favoritky náskok zvýšili a stav bol 20:5 v ich prospech.
Na začiatku druhého dejstva navýšili Nórky náskok na priepastných 20 bodov a tréner Beňadik si vzal oddychový čas. Slovensky znížili, no súper si už do konca duelu priepastný náskok udržiaval.
Zverenky trénera Jana Beňadika stáli proti superfavoritovi. V októbri mu podľahli na domácej pôde 19:31 a predtým na ME 15:38. Pri absencii Barbory Lanczovej bola najlepšou strelkyňou slovenského tímu Olívia Ščípová so štyrmi presnými zásahmi. Euro Cup hrajú tímy, ktoré už majú isté miesto na tohtoročných ME. Nórky ho majú ako úradujúce majsterky, Slovensky ako hostiteľky. Hlavnou témou pre domácich fanúšikov však bola rozlúčka ikonickej brankárky Katrine Lundeovej, ktorá nastúpila s číslom 16 a striedala v 16. minúte. Kariéru, počas ktorej získala tri olympijské zlatá, tri tituly majsterky sveta, sedem kontinetálnych titulov a sedem primátov v Lige majstorv, ukončila 46-ročná brankárka a najlepšia hádzanárka vôbec v 389. zápase, a to v rodnom meste Kristiansand.
EHF Euro Cup ženy
1. skupina - 6. kolo:
Nórsko - Slovensko 38:19 (20:5)
zostava a góly SR: Jablonská, Furgaláková - Popovcová 2, Ščípová 4, Bujnochová 3, Lengyel 1, Sabovová 2, Dmytrenko, Vargová 1, Šutranová 2, Ratvajská 1, Pastorková, Györiova 3, Hudák, Rajnohová. Najviac gólov Nórska: Wolliková 9, Reistadová 5, Kristiansenová a Hovdenová po 4
Rozhodovali: Hardarson, Magnusson (obaja Isl.), vylúčenia: 3:2, 7 m hody: 4/3 - 2/0
1. skupina - 6. kolo:
Nórsko - Slovensko 38:19 (20:5)
zostava a góly SR: Jablonská, Furgaláková - Popovcová 2, Ščípová 4, Bujnochová 3, Lengyel 1, Sabovová 2, Dmytrenko, Vargová 1, Šutranová 2, Ratvajská 1, Pastorková, Györiova 3, Hudák, Rajnohová. Najviac gólov Nórska: Wolliková 9, Reistadová 5, Kristiansenová a Hovdenová po 4
Rozhodovali: Hardarson, Magnusson (obaja Isl.), vylúčenia: 3:2, 7 m hody: 4/3 - 2/0
Ako prvé útočili Slovenky, loptu však museli odovzdať pre pasívnu hru. V priebehu prvých piatich minút držali krok a aj vyrovnali na 2:2 zásluhou Bujnochovej a Langyelovej, ktorá prekvapila Lundeovú na bližšej žrdi. Potom však nasledovala 18 minút trvajúca 13-gólová séria domácich, ktorú prerušila až Ščípová gólom na 3:15. Do prestávky ešte favoritky náskok zvýšili a stav bol 20:5 v ich prospech.
Na začiatku druhého dejstva navýšili Nórky náskok na priepastných 20 bodov a tréner Beňadik si vzal oddychový čas. Slovensky znížili, no súper si už do konca duelu priepastný náskok udržiaval.