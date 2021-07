Slovenské hádzanárky prehrali v zápase o umiestnenie na ME

ME hádzanárok do 19 rokov - o 9.-12. miesto



Česko - Slovensko 29:25 (10:11)





Celje 16. júla (TASR) - Slovenské hádzanárky do 19 rokov prehrali v piatkovom zápase o umiestnenie na ME tejto vekovej kategórie v slovinskom Celje s Češkami 25:29. Slovenky si tak v sobotu zahrajú so Švajčiarkami o konečné 11. miesto.