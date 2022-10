Slovenské hádzanárky sa už pripravujú na Lotyšsko, súpera nepoznajú

Bratislava 24. októbra (TASR) - Slovenské hádzanárky začali v pondelok s prípravou na prvú fázu kvalifikácie MS 2023, v ktorej budú o postup bojovať proti Lotyšsku. Zverenky trénera Jorgeho Dueňasa absolvovali tréning v bratislavskom Dome športu a v piatok a sobotu ich čakajú dve prípravné stretnutia v Čiernej Hore. S pobaltským družstvom si zmerajú sily na budúci týždeň.



Dueňas prišiel na reprezentačnú lavičku vo februári, s tímom absolvoval záver kvalifikácie na ME 2022 a začiatkom októbra zaznamenal prvú výhru v prípravnom dueli proti Ukrajine (32:24). V Bratislave sa mu hlásilo osemnásť hráčok, no v kádri chýba jedna z líderiek uplynulého obdobia Simona Szarková. Kormidelník odôvodnil jej absenciu tým, že v maďarskej Kisvárde nedostávala v predchádzajúcom období veľa priestoru a chýba jej tak zápasová prax.







"V nasledujúcich dvoch prípravných stretnutiach nás čaká náročný súper, ktorý sa pripravuje na európsky šampionát. Tieto duely nás podľa mňa dobre pripravia na Lotyšky," uviedol Dueňas na brífingu pred tréningom. Hlavný cieľ je postúpiť cez Lotyšsko do ďalšej fázy kvalifikácie, Slovenky budú v dvojzápase favoritom: "Musíme rešpektovať súpera a hrať svoju hru. Budeme trénovať obranu a rýchle brejky. Pripravíme sa čo najlepšie."



Súčasťou družstva bude aj osem hráčok zo zahraničných líg vrátane Adriány Holejovej, ktorá oblieka dres OGC Nice. Mladá spojka v najvyššej francúzskej súťaži pravidelne nastupuje a dobrú formu sa bude snažiť preniesť aj do reprezentácie. "V Čiernej Hore nám musia vyjsť taktické veci z tréningov. Hlavný cieľ sú Lotyšky, no vôbec ich nepoznám," priznala Holejová.







Slovenky nastúpia v príprave proti Čiernej Hore 28. a 29. októbra o 18.00 SELČ. V stredu 2. novembra privítajú v Šali v prvom dueli kvalifikácie Lotyšky o 19.00 h, odveta na palubovke súpera ich čaká v nedeľu v meste Valmiera (14.10 h).