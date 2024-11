Slovenské hádzanárky sú v záverečnej príprave, tím doplnila Pénzesová

Bratislava 18. novembra (TASR) - Slovenské hádzanárky odštartovali týždeň pred odletom na majstrovstvá Európy záverečnú časť prípravy na šampionát. Tréneri majú od pondelka v Šamoríne k dispozícii 19 hráčok. Zranenú Martinu Popovcovú nahradila zatiaľ dočasne Monika Pénzesová.



Sobotňajší duel 10. kola MOL ligy medzi Dunajskou Stredou a Iuventou Michalovce, v ktorom sa Popovcová zranila, sledoval hlavný tréner Jorge Dueňas v televízii. Veľmi ho zarmútilo, čo sa Popovcovej stalo. "Hrala vo výbornej forme a je pre nás veľmi dôležitá hráčka nielen v útoku, ale tiež v obrane. Ak nakoniec nebude môcť s nami odletieť na majstrovstvá Európy, bude to pre nás veľký problém," povedal kouč, ktorý čaká na najnovšie správy o zdravotnom stave kľúčovej ľavej krídelníčky.



Pénzesová mala po príchode do Šamoríne zmiešané pocity. Zopakovala sa totiž situácia z majstrovstiev sveta 2021. Popovcová mala vtedy na šampionáte v Španielsku problémy so stehenným svalom a do dejiska MS dodatočne letela práve ona. Hráčka Dunajskej Stredy sa chcela do nominácie dostať aj teraz, no nie na úkor zranenia inej krídelníčky. "Keď som videla, že sa zranila, zostala som v šoku. Pre každého športovca je zranenie niečo strašné. Na jednej strane som rada, že som sa dostala do reprezentácie, ale na druhej mi je ľúto spoluhráčky z národného tímu," uviedla Pénzesová pre portál slovakhandball.sk.



Slovenky majú detailne naplánovaných najbližších 15 dní. Počas tohto týždňa absolvujú okrem tréningov posledné dva prípravné zápasy. Partia okolo kapitánky Réky Bízikovej sa predstaví v závere týždňa na turnaji JYSK CUP v Tatabányi. V záverečných dueloch pred európskym šampionátom ich preveria domáce Maďarky a Ukrajinky. "Sú to kvalitní súperi, pre nás posledná previerka pred šampionátom. V týchto zápasoch sa budeme snažiť doladiť posledné detaily a verím, že nám to ukáže správnu cestu ako sa naladiť na majstrovstvá Európy," uviedla Olívia Ščípová z Dusla Šaľa, ktorá počas víkendu nastrieľala Porube v MOL lige 11 gólov. "Som rada, že sa mi darí a verím, že to budem vedieť preniesť aj do reprezentácie. Určite musíme ešte zapracovať na defenzíve. Na Karpatskom pohári v Rumunsku nám naposledy robilo problémy bránenie pivota. Verím, že na aktuálnom zraze to doladíme a uvidíme zlepšenie aj v posledných prípravných zápasoch."



V Šamoríne sa pripravuje 19 hádzanárok, na šampionát do Rakúska ich v utorok 26. novembra odletí osemnásť. Najmladšou a novou tvárou v A-reprezentácii je iba 17-ročná pravá krídelníčka zo Šale Laura Brezánska. Podľa trénera Dueňasa má rovnakú šancu ako ostatné dievčatá a nepozvali ju do Šamorína len do počtu. "Počas tohto týždňa zistíme, či je už schopná hrať na takom istom leveli ako skúsené hráčky. Určite to pre ňu nebude jednoduché, keďže je s nami prvýkrát. Pozvánku dostala aj na Karpatský pohár v októbri, žiaľ, pre zranenie nemohla vycestovať do Rumunska. Teraz je to jej premiéra a hneď bojuje o miestenku na majstrovstvá Európy. Keď však ukáže, že je lepšia ako ďalšie dievčatá na jej pozícii, určite nezostane doma,“ zdôraznil kormidelník Sloveniek.



Európsky šampionát v Rakúsku, Maďarsku a Švajčiarsku odštartuje 28. novembra, Slovenky sa v základnej E-skupine v Innsbrucku stretnú s domácim Rakúskom, Slovinskom a Nórskom. Prvé dva tímy postúpia do hlavnej fázy.







Nominácia Slovenska v záverečnej príprave pred ME 2024:



Brankárky: Iryna Jablonská, Barbora Jakubíková (obe MŠK Iuventa Michalovce), Bella Oláhová (HK Slovan Duslo Šaľa)



Pivotky: Kristína Pastorková (HC DAC Dunajská Streda), Diana Michálková (UHC Stockerau/Rak.), Viktória Györiová (Nemzeti Kézilabda Akadémia/Maď.)



Spojky: Karin Bujnochová (Szombathelyi KKA/Maď.), Barbora Lanczová (Mosonmagyoróvár SC/Maď.), Tatiana Šutranová (CS Magura Cisnadie/Rum.), Adriana Holejová (OGC Nice Côte d´Azur Handball/Fr.), Erika Rajnohová (HC DAC Dunajská Streda), Alena Dvoršáková, Dorota Bačenková (obe MŠK Iuventa Michalovce), Olívia Ščípová (HK Slovan Duslo Šaľa)



Krídla: Réka Bíziková (Komáromi KVSE/Maď.), Nicol Nejedlíková (UHC Tulln/Rak.), Lenka Ratvajská, Laura Brezánska (obe HK Slovan Duslo Šaľa), Monika Pénzesová (HC DAC Dunajská Streda)







Program reprezentácie:



18.11. – 21.11. tréningový kemp v Šamoríne



22.11. JYSK CUP Maďarsko – Slovensko (18.00 h)



23.11. JYSK CUP Slovensko – Ukrajina (18.00 h)



24.11. – 25.11. záverečné tréningy v domácom prostredí



26.11. odlet do Innsbrucku na EHF EURO 2024