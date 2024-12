Slovenské hádzanárky v záverečnom zápase podľahli Nórsku 15:38

E-skupina (Innsbruck):



SLOVENSKO - Nórsko 15:38 (8:20)



Najviac gólov Nórska: Herremová 8, Obaidliová 6, Deilová 5



Zostava a góly SR: Olláhová, Jakubíková - Pénzes, Dvorščáková 2, Pastorková, Ščípová, Šutranová 5, Michálková, Ratvajská, Nejedlíková, Györiová, Bačenková 1, Bujnochová 4, Rajnohová, Bíziková 3



Rozhodcovia: Lidacká, Lesiaková (obe Poľ.), vylúčenia: 0:3, ČK: Olláhová (SR), 7m hody: 3/2 - 1/0



konečná tabuľka E-skupiny:



1. Nórsko 3 3 0 0 109:65 6*



2. Slovinsko 3 2 0 1 88:81 4*



3. Rakúsko 3 1 0 2 85:87 2



4. SLOVENSKO 3 0 0 3 63:112 0



Innsbruck 2. decembra (TASR) - Slovenské hádzanárky zakončili účinkovanie na majstrovstvách Európy prehrou s favorizovaným Nórskom 15:38. V E-skupine hranej v rakúskom Innsbrucku neuhrali v troch vystúpeniach ani bod a obsadili posledné nepostupové 4. miesto. V úvodných dvoch dueloch podľahol tím Jorgeho Duenasa hráčkam domáceho Rakúska a Slovinska (v oboch dueloch 24:37).Slovenky už pred zápasom vedeli, že nemôžu postúpiť do nadstavbovej časti. V dueli proti topfavoritovi turnaja sa prekvapenie nekonalo. Slovenky predviedli sľubnú úvodnú päťminútovku, po ktorej však iba nabudili Nórky ku gólostroju. Úradujúce majsterky Európy vyhrali úvodnú časť o dvanásť presných zásahov, po zmene strán triumf ešte zvýraznili ďalšími 18 gólmi.Slovenky vstúpili do zápasu sľubne, dokázali využiť pasívnejší prístup Nórok a trikrát sa strelecky presadiť. Favoritky však postupne zlepšili hru v obrane a pre družstvo Jorgeho Duenasa bolo čoraz ťažšie presadzovať sa cez defenzívny blok. V ôsmej minúte prišla pre Slovensko komplikácia v podobe vylúčenia Olláhovej. Slovenská brankárka sa dostala do kontaktu s útočiacou hráčkou Nórska a po vzhliadnutí videa nasledovala podľa pravidiel červená karta. Do brány sa tak postavila Jakubíková. Vedenie Nórska hrozivo narastalo a po necelých 20 minútach bol už rozdiel desaťgólový. Skóre sa po prvom dejstve na nórskej strane zastavilo na 20 presných zásahoch, Slovenky sa presadili osemkrát.Slovenský tím ťahal dve negatívne série, na gól čakal v prvom polčase viac ako 15 minút, následne prišlo aj strelecky hluché obdobie na 11 minút. Severanky v pohodovom tempe dohrali duel, v druhom dejstve uspeli 18:7 a celkovo zvíťazili suverénne 38:15.