Slovenské hádzanárky vstúpili do kvalifikácie ME 2022 prehrou

Kvalifikácia ME 2022 hádzanárok - 5. skupina:



Španielsko - SLOVENSKO 33:28 (17:11)



Najviac gólov Španielska: Gonzalezová-Ortegová a Fernandezová po 6, Cabralová 5. Zostava a góly SR: Medveďová, Ivanicjová, Furgaláková - R. Bíziková 9/5, Szarková 7, Bujnochová 1, Trúnková 7, Popovcová 1, Lanczová 2, Pócsíková, B. Bíziková, Hudáková, Bajčiová, Holejová, Dulinová, Štefaniková 1. Rozhodovali: Backovič, Palačkovič (obaja Slovin.), vylúčenia: 5:4, 7m hody: 6/5 - 5/5

Hlasy po zápase:



Pavol Streicher, tréner SR: "V našej hre bolo príliš veľa výkyvov. Napriek tomu musím dievčatám vysloviť pochvalu za to, ako sme sa dokázali v druhom polčase priblížiť a vrátiť do stretnutia, ktoré bolo potom na vážkach. Práve tam sa však prejavila rutina nášho súpera. V konečnom dôsledku si myslím, že výsledok 28:33 je pre nás príliš krutý. Na druhej strane si myslím, že môžeme byť určitým spôsobom spokojní s tým, ako sme sa prezentovali."



Nikoleta Trúnková, pivotka SR: "Myslím si, že sme odohrali kvalitný zápas až na zopár zaváhaní v obrane. Miestami sme boli Španielsku aj vyrovnaným súperom. Mali sme domáce už na lopate. Mohli sme sa dotiahnuť, ale urobili sme pár technických chýb, čo nás stálo lepší výsledok.“

Ďalší výsledok 5. skupiny:



Maďarsko - Portugalsko 34:24 (17:15)

tabuľka:



1. Maďarsko 1 1 0 0 34:24 2



2. Španielsko 1 1 0 0 33:28 2



3. SLOVENSKO 1 0 0 1 28:33 0



4. Portugalsko 1 0 0 1 24:34 0



Antequera 7. októbra (TASR) - Slovenské hádzanárky prehrali vo svojom úvodnom vystúpení v 5. skupine druhej fázy kvalifikácie ME 2022 na palubovke favorizovaného Španielska 28:33. V meste Antequera doťahovali v druhom polčase náskok vicemajsteriek sveta, ale záver patril domácim hráčkam.Najlepšou strelkyňou Sloveniek bola krídelníčka Réka Bíziková s deviatimi gólmi, Nikoleta Trúnková a Simona Szarková pridali po sedem. Zverenky trénera Pavla Streichera sa najbližšie predstavia v nedeľu o 18.15 h v Topoľčanoch v súboji s Maďarskom, ktoré v stredu vyhralo doma nad štvrtým účastníkom skupiny Portugalskom 34:24.Na budúcoročný európsky šampionát v Slovinsku, Severnom Macedónsku a Čiernej Hore si vybojujú postup prvé dva tímy z každej zo šiestich skupín.Slovenky mali výborný vstup do zápasu, brankárka Medveďová si pripísala úspešný zákrok pri úvodnom útoku súpera a góly Lanczovej, Szarkovej a Trúnkovej znamenali vo 4. minúte náskok hostiek 3:1. Španielky však trojgólovou šnúrou otočili skóre a potom od stavu 4:4 pridali päť presných zásahov za sebou. Za stavu 4:9 preto kouč Streicher reagoval oddychovým časom a vyburcoval svoj tím, keďže sériu troch tímových gólov zavŕšila v 19. minúte Szarková znížením na 7:10. Záver polčasu už bol v réžii domácich, ktoré išli do kabín so šesťgólovým plusom.Slovenky po zmene strán pomaly ukrajovali z manka. Najskôr Trúnkova a Szarková skorigovali skóre na 13:17 a potom štyrikrát za sebou skórovala Réka Bíziková, ktorá tak v 40. minúte upravila na 17:19. Tá istá hráčka v 47. minúte úspešnou sedmičkou dokonca znížila na rozdiel jediného gólu (22:23), ale zmazať náskok súpera sa už slovenskej ekipe nepodarilo. Španielky odskočili desať minút pred koncom na 27:23 a až do konca si potom udržiavali dostatočný odstup od súpera.