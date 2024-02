Slovenské hádzanárky vyhrali nad Izraelom presvedčivo 31:22

Kvalifikácia ME 2024 hádzanárok, 2. skupina:



Šaľa - dohrávka 1. kola:



Slovensko - Izrael 31:22 (16:9)



Zostava a góly SR: Ivanicjová, Furgaláková - Popovcová 5, Rajnohová 4, Szarková 2, Michálková, Lanczová 9/1, Bíziková 2, Bujnochová 4, Pastoreková, Pócsíková 1, Némethová, Zsákovicsová, Nejedlíková 2, Virág Demeterová 1, Varjassiová 1. Najviac gólov Izraela: Shaulová 7, Vakratová 4, Teplická 3. Rozhodovali: Fabryczny, Rawicki (obaja Poľ.), vylúčenia: 1:5, 7m hody: 3/1 - 0/0

Hlasy po zápase /zdroj: Sport1/:



Jorge Dueňas, tréner SR: "Som spokojný, pretože dnes bolo pre nás najdôležitejšie víťazstvo. Napriek početným absenciám sa nám do tímu podarilo zapracovať aj nové tváre. Tento tím však potrebuje ešte trochu času, aby sa zohral. Zajtra nás čaká veľký súper a chceli sme pred stretnutím s Nemeckom získať trochu sebavedomia a aj ušetriť sily."



Petra Varjassiová, debutantka v drese SR: "Som rada, že mi tréner veril a že som sa dostala na ihrisko. Od začiatku sme nasadili vysoké tempo a zaslúžene sme vyhrali. Tréner dnes mohol striedať hráčky, aby rozložil sily pred zajtrajším náročným zápasom s Nemeckom a teraz bude pre nás najdôležitejšia regenerácia."



Erika Rajnohová, autorka štyroch gólov: "V tíme je veľká spokojnosť. Pokyny, ktoré nám dal tréner, sme splnili. Vieme, aký náročný zápas nás čaká zajtra, takže sme sa možno trochu podvedome aj šetrili. Proti Nemecku to bude ťažké a musíme sa pokúsiť podať čo najlepší výkon najmä v obrane."

Tabuľka:



1. Nemecko 1 1 0 0 31:24 2



2. Slovensko 2 1 0 1 51:47 2



3. Ukrajina 2 1 0 1 49:51 2



4. Izrael 1 0 0 1 22:31 0

Najbližší program 2. skupiny:



3. kolo - štvrtok 29. februára (Šaľa):



18.00 h Slovensko - Nemecko



20.30 h Izrael - Ukrajina

Šaľa 28. februára (TASR) - Hádzanárky Slovenska si pripísali prvé dva body v kvalifikácii ME 2024. V dohrávke prvého kola 2. skupiny vyhrali v Šali nad Izraelom presvedčivo 31:22. V tabuľke im patrí priebežne druhá priečka o skóre za Nemeckom a pred Ukrajinou. Nemky odohrali o zápas menej. Na ME sa prebojujú priamo prvé dva tímy a štyri najlepšie družstvá z tretích miest kvalifikačných skupín.Slovenky sa vo štvrtok, rovnako v Šali, stretnú s topfavoritom skupiny Nemeckom (18.00 h). S rovnakým súperom ich čaká odveta v nedeľu 3. marca v Düsseldorfe od 18.15 h. V Šali sa okrem dvoch duelov Slovenska budú hrať aj ďalšie dva zápasy 2. skupiny medzi Izraelom a Ukrajinou - najskôr vo štvrtok 29. februára a potom v sobotu 2. marca. S Ukrajinou prehrali slovenské hádzanárky v októbri minulého roka v prvom zápase skupiny 20:25.Zverenky Jorgeho Dueňasa potvrdili proti Izraelu úlohu jasných favoritiek. Už v prvom polčase si vytvorili pohodlný sedemgólový náskok a po zmene strán ho ešte zvýraznili. Najlepšou strelkyňou domáceho tímu bola Barbora Lanczová s deviatimi presnými zásahmi.Európsky šampionát sa uskutoční od 28. novembra do 15. decembra tohto roka v Rakúsku, Maďarsku a Švajčiarsku. Na ME štartovali Slovenky naposledy v roku 2014, keď obsadili dvanástu priečku.Lanczová otvorila skóre už po 35 sekundách, potom sa dvoma zákrokmi prezentovala brankárka Ivanicjová a domáce tak od začiatku diktovali vývoj duelu. Po štvorgólovej šnúre, zavŕšenej ďalším presným zásahom Lanczovej zo sedmičky, viedli v 13. minúte 7:2 a o chvíľu neskôr bol už rozdiel sedemgólový (10:3). Izraelčanky odpovedali znížením na 6:10, no po oddychovom čase domáce do polčasu zvýraznili náskok na 16:9. Súperky si v druhom dejstve dávali väčší pozor na strelecky disponovanú Lanczovú, no zápas už nedokázali zdramatizovať - Bujnochová zvýšila v 40. minúte už na 24:13. O víťazovi bolo rozhodnuté a príležitosť tak mohli v závere dostať aj ďalšie hráčky zo slovenského kádra, čo Izrael využil na miernu korekciu manka.